Российские туристы стремятся на Хайнань

Некоторые туристы отказываются от поездки в подорожавшую Турцию в пользу китайского Хайнаня.

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«Турция на лето по раннему бронированию стоит 500 тысяч. За эти деньги можно полететь в Китай. Уже забронировали себе тур», - написал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

На самом деле отдохнуть на этих курортах в сезон – на Хайнане в апреле, а в Турции в июне - можно еще дешевле. В связи с увеличением объемов перевозки из Москвы в Хайкоу и Санью, отдых на китайском острове стал доступнее. По данным агрегаторов, 10-дневный тур на двоих с проживанием в 5* отеле и вылетом из столицы в апреле, сейчас можно забронировать за 200 тыс. руб. В такую сумму обойдется, в частности, тур в Dadonghai Hotel Sanya 5* в Дадунхане в 200 м от моря. Тур в The Ritz Carlton в Ялунване предлагается за 320 тыс. руб.

Эти прайсы сопоставимы с отдыхом в Турции в июне. Тур на 10 дней в 5* отель можно приобрести за 190 тыс. руб. По такой цене доступен, например, Throne Beach Resort & Spa в Сиде с вылетом из Москвы 14 июня.

Многие наши читатели согласились с мнением туриста: более 470 подписчиков поддержали выбор Хайнаня соответствующим смайликом, 130 человек дали понять, что лучше поехали бы в Турцию.

Есть среди подписчиков и те, кто доволен отдыхом на двух курортах. «В Турции были 3 раза, на Хайнане 2. Отдых совершенно разный. На Хайнане релакс, экскурсии интересные, вкусные фрукты, все для здоровья. В Турции постоянная еда и алкоголь, итог плюс килограммы. Впрочем, были и экскурсии исторического плана».

Однако по мнению специалистов, китайский курорт вряд ли может служить альтернативой турецких. По крайней мере, туристам стоит иметь в виду, что отдых на Хайнане значительно отличается от времяпровождения на Анталийском побережье.

«В отелях Турции как правило, all inclusive, а на Хайнане чаще предлагаются завтраки, реже – полупансион. Отдых в Китае хорошо сочетать с экскурсиями и оздоровительными процедурами», - отметили в туроператоре PAC Group.

С этим мнением согласился руководитель компании IZI Tour Константин Громов: «В Турции чумовой сервис, хороший выбор алкоголя - для тех, кого это волнует, прекрасное питание. На Хайнане за те же деньги будет такой же отель, как в Турции, но с двухразовым питанием и без спиртных напитков, плюс вы получите обширную экскурсионную программу».

Учитывая эти особенности, турагенты предлагают курорты разным клиентам.

« Турция идеальна для семей с маленькими детьми: все включено, и все развлечения на территории отеля. Хайнань рекомендуем активным туристам: экскурсии, процедуры. Надо выходить за территорию отеля, тратить деньги помимо стоимости путевки, проявлять активность».

Ранее TourDom.ru писал, что российские туристы могут поехать на Мальдивы из-за высоких цен на туры в Турцию.