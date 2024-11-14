В РФ разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах

Правила поведения туристов на горнолыжных курортах разрабатываются в России, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе церемонии награждения III ежегодной национальной премии "Горы России".

"Вместе с Краснодарским краем в ответ на их запрос сейчас готовим пилотные правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Мне кажется, отрасль дозрела, и мы постепенно должны давать права, как горнолыжным курортам регулировать поведение на трассах", - сказал он.

Для развития отрасли в стране совершенствуется законодательная база, снимаются избыточные ограничения. В частности, с 2024 года можно управлять снегоходом с водительскими правами. Повышается безопасность: летом введены новые правила аттестации инструкторов-проводников, и теперь их аттестуют спортивные федерации, напомнил министр.

По словам Решетникова, есть и планы на будущее. Уже подготовлен законопроект, снимающий ограничения по строительству горнолыжных комплексов на лесных участках. Кроме того, решается вопрос с туристическим тропами, легализацией гостевых домов.