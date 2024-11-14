В АТОР посоветовали путешествовать только через туроператоров

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал о том, что застрявшие на Бали из-за извержения вулкана организованные туристы чувствуют себя хорошо, а кто поехал не через туроператоров, тот сам за себя.

По его словам, россияне в Индонезии сейчас составляют меньше 5% от всех туристов, а больше всего там австралийских отдыхающих.

«Потихоньку самолеты вылетают оттуда, людей кормят, размещают в отелях. Тут большой нюанс в том, организованный ли человек турист или нет. Если нет, то он сам по себе. Если человек организованный турист, то за него отвечают и платят деньги за питание и проживание туроператоры. Поэтому вот мой совет: когда вы едете за границу, лучше всего купить путевку в турагентстве, чтобы турагентство полностью несло за вас ответственность, а не вы сами. С организованными туристами на Бали все хорошо: все накормленные, в гостиницах, не потратили ни рубля», - отметил эксперт в беседе с НСН.

Он также предупредил, что не надо отдыхать «дикарем», а нужно ездить организованно.

Ранее сообщалось, что при извержении вулкана Левотоби в Индонезии погибли 10 человек.