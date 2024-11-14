Российские горнолыжники возвращаются в Европу и открывают новые курорты

Российские туристы в наступающем зимнем сезоне продолжат ездить на горнолыжные курорты Европы, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Это следует из комментариев туроператоров в спецпроекте «Кто есть кто» в онлайн-журнале HotLine.travel. Его участниками стали четыре компании, поделившиеся данными о направлениях организованных турпотоков и предпочтениях туристов по выбору отелей на горных курортах.

Возврату туристов в горы Европы способствует стабильный процесс выдачи виз – наиболее лояльны, в частности, консульства Италии и Франции. Кроме того, появилось больше вариантов перелета со стыковками (например, в Милан и Вену можно попасть через Баку. – Ред.).

«В зимнем сезоне 70% горнолыжных продаж в нашей компании приходятся на Италию и Францию. Очень заметен объем Швейцарии», – отмечают в PAC Group.

Имеет значение также лояльная политика отелей, заинтересованных в привлечении платежеспособных туристов из России. Среди популярных отелей в PAC Group назвали итальянские Alpen Royal 5* в Валь-Гардене, Alpen Suite 5* на курорте Мадонна-ди-Кампильо, Hermitage 5* в Червинии, во Франции – K2 Collection, Le Lana 5* в Куршевеле, Le Kaila 5* в Мерибель.

По словам наших собеседников, туристы выбирают также популярную цепочку курортов Club Med.

«Расположенные во Франции, Италии и Швейцарии, они работают по клубной системе, предлагая пакеты, куда включено не только питание, но и ски-пасс, уроки горнолыжного мастерства, катание в группе с инструктором и масса других услуг и развлечений», – пояснили нам в «Джет Тревел».

Тем не менее нельзя сказать, что весь интерес горнолыжников за рубежом сосредоточен только на Европе. Хитом называют азербайджанский курорт Шахдаг, его даже сравнивают с Куршевелем. Россияне выбирают там отели Shahdag 4* и пятизвездочные Marriott. Туроператор «Карлсон Туризм» советует обратить внимание на Аргентину и ее курорт Барилоче. Там 62 км трасс и 40 подъемников.

Туроператор «Восток Интур», в свою очередь, делает акцент на восточные направления. С этого года доступен горнолыжный курорт «Масикрён» в КНДР, где российские туристы – желанные и пока единственные иностранные гости. Кроме того, россиянам советуют оценить горный курорт Чанбайшань в Китае.

С горнолыжными курортами России туроператоры традиционно работают менее активно, так как по стране россияне предпочитают путешествовать в основном самостоятельно, бронируя размещение напрямую у отелей, а билеты – у авиакомпаний. Кроме того, в отличие от зарубежных конкурентов российские отели не всегда готовы выплачивать комиссию партнерам и ориентируются на собственные продажи.

Подробнее о том, какие туроператоры работают в сфере горнолыжного отдыха и в чем их специализация, читайте в онлайн-журнале.