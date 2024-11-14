«Местным очень не нравится русский язык». Туристка — про поездку в Грузию

Российская туристка побывала в Грузии и описала поездку фразой «местным очень не нравится русский язык». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с «Лентой.ру».

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Жительница Москвы Зарина сообщила, что находилась в Тбилиси больше недели и уже перестала обращать внимание на оскорбительные для соотечественников надписи на стенах зданий. При этом, по ее словам, они были почти на каждом шагу.

Девушка отметила, что в лицо грузины редко высказывают негатив. Чаще всего они стараются быть вежливыми, но бывают и исключения.

«Я заметила, что местным очень не нравится русский язык, — добавила она. — То есть, если ты из России и говоришь на английском, тебя примут с должным гостеприимством. Но стоит заговорить на русском, как грузины начинают хамить и косо смотреть на тебя».

Путешественница подчеркнула, что это довольно неприятный опыт, поэтому лучше всего не разговаривать в закавказской стране на родном языке.

Ранее пенсионер из Грузии объяснил российскому тревел-блогеру причину негативного отношения некоторых местных жителей к русским. Грузин по имени Васо признал, что отношение к гражданам России в закавказской стране сейчас довольное отрицательное.