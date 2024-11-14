В Индонезии отменены десятки рейсов

В Индонезии извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки высотой 1584 метра нарушает планы тысяч отдыхающих на курортном острове Бали. Некоторые авиакомпании, в том числе Virgin Australia, Air Asia и сингапурская Tigerair, отменили рейсы, сообщает портал travelradar.aero.

Местные власти сообщили, что следят за ситуацией. Как только она улучшится, полеты из международного аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре возобновятся.

Извержение Лаки-Лаки началось 3 ноября и продолжается уже в течение десяти дней. Вулкан выбросил облако пепла на высоту 9,2 километра. В результате стихийного бедствия погибли девять человек. Была также проведена эвакуация людей, проживающих вблизи кратера в целях безопасности.

Все авиакомпании отменили или задержали рейсы в международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали, поскольку не было безопасного маршрута для посадки и высадки. По словам генерального менеджера Ахмада Сяуги Шахаба, извержение затронуло восемьдесят четыре авиарейса. В результате отмен и задержек многие туристы не смогли вылететь. Однако большинство авиакомпаний не предоставили компенсацию из-за того, что извержение было неконтролируемым событием. Это поставило многих пассажиров в затруднительное положение.