Турецкие туроператоры готовят особые предложения вокруг Анкары

Турецкие турагентства готовят для Россиян туры вокруг Анкары в межсезонье и зимний период. Об этом рассказал ТАСС председатель регионального совета Ассоциации турагентств Турции Tursab Джеват Шахин на открывшейся в Анкаре туристической выставке TravelExpo Ankara.

"Россия - это очень важный рынок для Турции. В плане прибывающих к нам россиян речь идет о цифрах выше 5-6 млн. Причем в последние годы этот показатель постоянно увеличивается. Параллельно с этим мы еще и стараемся развивать иностранный туризм в Анкаре и вокруг нее. И в этом плане мы готовим для россиян особые пакетные туры в нашу столицу и места в радиусе 200 км вокруг", - сообщил собеседник.

Он пояснил, что Анкара остается транзитным пунктом для большого числа россиян и "этим нужно пользоваться".

"Они сейчас выходят из самолета в Анкаре и едут либо в Каппадокию, либо в Анталью, либо в Памуккале. А сама Анкара тоже интересна. Мы хотим познакомить туристов, посещающих Анкару, с ее культурой и историей. Для этого мы встречаемся с туроператорами из РФ, ведем переговоры с Turkish Airlines по организации соответствующих дополнительных рейсов. Мы предлагаем россиянам пакетные туры, которые будут включать еще и провинции в радиусе 200 километров вокруг Анкары", - сообщил собеседник.

Он пояснил, что Tursab находится в прямом контакте с рядом российских крупных туроператоров, чтобы договориться с ними о реализации подобных туров. Одновременно с этим турецкие турагентства прорабатывают вопросы расширения программ посещения России гражданами Турции. Сейчас, по его словам, идет подготовка программ и соответствующих туров на 2025 год.