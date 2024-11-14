В Турции заявили о проблемах для российских туристов из-за санкций

Туристическая индустрия страны пытается смягчить ущерб, заявил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын. По его словам, Москва и Анкара находятся в тесном контакте, чтобы решать возникающие проблемы, передаёт РИА Новости.

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил ранее, что республика уверенно держит первое место по числу российских туристов. Дипломат допустил превышение показателей прошлого года.

При этом ранее турецкие СМИ писали, что туристический сектор страны понёс потери в 20% на российском рынке из-за блокировки платежей вследствие санкций.