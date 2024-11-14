Количество авиарейсов из Грозного в Дубай увеличат до трех

Авиакомпания Utair («Ютэйр») увеличит количество рейсов по маршруту Грозный — Дубай. С конца ноября перелеты по этому международному направлению будут выполняться трижды в неделю.

«С 29 ноября авиакомпания увеличивает количество рейсов в Дубай из столицы Чеченской Республики. Теперь полеты будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям», — сообщается на сайте Utair.

Согласно расписанию, рейс из Грозного будет отправляться в 04:00, из Дубая — в 09:45 (по местному времени). Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Пока полеты по этому направлению выполняются два раза в неделю.

Как сообщал ранее портал «Это Кавказ», всего в осенне-зимнем расписании аэропорта Грозного предусмотрены рейсы в семь стран: Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Иран, Саудовскую Аравию, Казахстан и Узбекистан.

Рейсы в турецкие города Стамбул и Анталью, в Дубай (ОАЭ) и столицу Азербайджана Баку будет выполнять авиакомпания Utair. В Баку также можно будет улететь из Грозного на самолетах Azerbaijan Airlines — AZAL. Иранская авиакомпания Mohan Air будет выполнять полеты в Тегеран, национальный перевозчик Таджикистана Somon Air — в город Джидду в Саудовской Аравии, в Актау будут летать суда казахстанской SCAT Airlines, а в Ташкент — Uzbekistan Airways.