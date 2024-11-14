«Недешево». Путешественник побывал в Германии и раскрыл цены на продукты

Российский тревел-блогер и путешественник зашел в супермаркет в ФРГ и раскрыл цены на продукты для простых людей. Об этом он рассказал в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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«"Лидл" — это самая крупная сеть супермаркетов в Германии, — пояснил автор публикации. — Можно сказать, аналог нашего "Магнита" — есть и большие гипермаркеты, и маленькие "магазины у дома"».

Россиянин отметил, что самый «народный» продукт, картофель, в немецком супермаркете стоит 3,79 евро (около 400 рублей) за сетку весом 2,5 килограмма. Стоимость килограмма бананов составляет 1,29 евро (около 130 рублей).

Развесные помидоры на ветке стоят 1,19 евро за килограмм, то есть около 120 рублей. Клубника в «Лидле» стоит 2,99 евро (чуть более 300 рулей) за лоток весом 500 граммов.

«Клубника привозная, так как уже не сезон, но у нас турецкая клубника стоит 350 рублей за лоток», — добавил блогер.

По словам путешественника, грудка индейки стоит 8,99 евро — это охлажденное мясо, которое продается в лотке весом 0,5 килограмма.

«Получается почти 900 рублей за лоток, или 1,9 тысячи рублей за килограмм — недешево», — добавил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал супермаркет в Германии фразой «пенсионеры набирают полные тележки еды». По его словам, стоимость товаров в немецком магазине была совсем не низкой.