Библио Глобус расширит сотрудничество с «Аэрофлотом»

Определен победитель конкурса «Аэрофлота» на заключение договора пассажирской перевозки в составе турпродукта. Им оказался действующий контрагент авиакомпании - туроператор Библио Глобус.

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Согласно материалам закупки, новый договор будет действовать 3 года, с 1 декабря 2024-го по 25 марта 2028-го. Перевозчик и туроператор планируют реализовать 12 480 тыс. кресел. При этом 75% — на международных рейсах.

По договору туроператор получит блоки мест на популярных у туристов зарубежных направлениях. В первую очередь это Турция, Египет и ОАЭ (в общей сложности 1246 тыс. мест). В программах по России приоритет будет отдан Сочи - около 360 тыс. мест.

О поиске партнера стало известно еще в начале месяца. Однако, по словам экспертов, конкурс носил формальный характер. Необходимость в переподписании договора возникла, из-за того, что к декабрю туроператор израсходует квоту мест по действующему 3-летнему контракту от марта 2023 года. То есть фактически план продаж выполнен досрочно.

Кроме того, в рамках нового договора с туроператором авиакомпания увеличит на 57% число кресел, предоставляемых для туристических пакетов. Однако не исключено, что объем блоков впоследствии еще больше вырастет, если на это согласится сам «Аэролофт».