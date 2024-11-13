В Финляндии исключили открытие границ с Россией

Министр внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен исключила открытие границ с Россией. Об этом она заявила в интервью MTV3.

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По словам главы ведомства, пока они остаются закрытыми, поскольку оценка угроз, связанная с наплывом беженцев, остается прежней.

«Существует высокий риск того, что деятельность [России] возобновится, если граница откроется, — добавила высокопоставленная чиновница. — На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы».

Ранее сообщалось, что Финляндия и Россия обсуждают возможность открытия границы между странами, это может произойти уже в конце февраля 2025 года. Об этом стало известно после встречи российской погранслужбы и Финской пограничной охраны.