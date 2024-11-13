Артемий Лебедев рассказал, что его удивило за неделю в Афганистане

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев побывал в Афганистане и поделился впечатлениями. О поездке он рассказал в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Так, блогер счел одним из самых глупых ограничений, которые ввели находящиеся у власти в стране талибы (движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России), запрет на музыку в общественных местах. Лебедев назвал неделей тишины то время, которое он провел в Афганистане.

«Я просидел в Афганистане неделю, вообще нигде не услышал музыки, кроме как у нашего водителя в машине, потому что, естественно, одно дело — сделать запрет, а другое дело — это настоящая человеческая жизнь», — добавил дизайнер.

Он указал, что, вопреки запрету, люди в стране нередко слушают музыку в своих машинах и других местах.

Ранее сообщалось, что тревел-блогера из Санкт-Петербурга Васю Щупальце в Пакистане похитили члены «Талибана». Утверждалось, что за него потребовали выкуп, однако позднее он вышел на связь и намекнул, что его никто не похищал.