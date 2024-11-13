Туристы из России устремились в мусульманские страны

Российские туристы устремились в Катар, Саудовскую Аравию, Оман, Бахрейн и другие мусульманские страны. Об этом пишет портал Rata-News.

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Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян отметил, что среди перечисленных государств по спросу лидирует Катар, поскольку располагает отельной базой, наиболее привычной отечественным путешественникам.

«Это пляжные "пятерки" хорошего уровня с различными вариациями питания и алкоголя, в том числе с форматом "все включено"», — добавил эксперт.

Более того, туда летает большое количество прямых рейсов по доступным ценам.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник Вячеслав Зенин побывал в Саудовской Аравии и описал поездку фразой «сначала хотели избить, а потом пригласили в ресторан». По словам россиянина, страна оказалась одним из самых гостеприимных мест, где ему приходилось бывать.