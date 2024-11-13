Туристам пришлось несколько часов ждать экскурсии под солнцем в Индии

Турист, путешествующий из Дубая в Сингапур на лайнере Anthem of the Seas круизной компании Royal Caribbean, пожаловался в редакцию TourDom.ru на экскурсию в Мумбай, прошедшую 11 ноября.

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Он утверждает, что туроператор CruClub «продавал обзорную в обход круизной компании, не используя ее экскурсионные бюро, сбор гостей проходил без микрофонов и объявлений». В 08:30 на лайнере собрались желающие поехать, их оказалось довольно много, на 7 автобусов.

«350 человек ждали около двух часов, пока турлидер и искусствовед отметят всех участников. Далее эту огромную толпу пытались вывести с лайнера, в результате люди разбежались кто куда. В итоге прождали сначала на 36-градусной жаре, потом в автобусе. Экскурсия началась в 13:30, спустя 5 часов после сбора гостей», – рассказал Роман.

По словам туриста, представитель принимающей сообщил, что автобусы были готовы к встрече экскурсантов рано утром, но компания якобы «не проплатила их заезд на территорию круизного порта».

Как пояснили редакции TourDom.ru в туроператоре CruClub, на лайнере Anthem of the Seas сейчас отдыхают 603 его клиента. Круиз сопровождают два сотрудника от туркомпании. «Все экскурсии, организованные CruClub, согласованы с круизной компанией, она идет навстречу, чтобы по возможности комфортно организовать приоритетную высадку наших пассажиров. Проезд в порт автобусов мы согласовали заранее. Принимающая сторона в Индии, с которой мы уже неоднократно организовывали совместные экскурсии, гарантировала транспорт. Однако за час до встречи в порту партнер сообщил, что по техническим причинам вынужден поменять автобусы. Новые машины не успели получить разрешения на въезд.

Кроме того, внутри порта Мумбай изменилась логистика, из-за чего возникла дополнительная неразбериха. Некоторые гости, вышедшие за ворота без необходимых штампов, были вынуждены вернуться и пройти формальности.

От лица CruClub, принимающей компании в Индии и круизного порта Мумбай приносим туристам извинения. Надеемся, что дальнейший отдых на борту лайнера вызовет только положительные эмоции».

Anthem of the Seas стоял в Мумбае 2 дня, и у туроператора была запланирована вторая экскурсия.

«Поскольку транспортную компанию заменили, мероприятие прошло позитивно. Мы получили благодарности: туристы сказали, что офис сработал великолепно», – сообщили в CruClub.

Ранее круиз Royal Caribbean задержался на 2 дня из-за поломки лайнера Spectrum of the Seas. Более 500 российских туристов опоздали на свои рейсы. Круизная компания пообещала вернуть пассажирам деньги за отдых и выделить по 400 долларов компенсации за сгоревшие авиабилеты.