Из-за бага туристы не могут записаться в визовый центр Испании

Туристы столкнулись с проблемой записи в визовый центр Испании. В онлайн-системе распределения слотов на последнем этапе добавился новый механизм – заявитель должен подтвердить свою личность при помощи видеокамеры.

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Как уверяют пытавшиеся пройти процедуру, программное обеспечение, сверяя изображение с камеры с фотографией заявителя, не распознает лица и отказывает в доступе. Вместо получения записи на посещение ВЦ туристы видят ошибку. Система утверждает, что тест не пройден.

Представители визовых агентств говорят, что проблема носит массовый характер. По факту из-за нововведения записаться просто невозможно. Для возобновления процесса необходим либо откат к старым правилам, либо доработка ПО.

Вероятно, нововведение призвано усложнить работу посредников, которые при помощи ботов максимально быстро занимают свободные слоты для дальнейшей перепродажи. Этим летом ВЦ Испании уже пытался остудить их пыл при помощи онлайн-оплаты сервисного сбора, но, как и сейчас, только усложнил жизнь туристам. Из-за технических проблем от предыдущего нововведения оперативно отказались.

Ранее TourDom.ru писал, что испанский визовый центр не выдержал собственных нововведений.