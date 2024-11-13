Туристы пожаловались на Qatar Airways

К порталу TourDom.ru обратилась по форме обратной связи туристка Ирина Ш., находящаяся сейчас на острове Бали (Индонезия). Сегодня в 09:45 россиянка должна была вылететь авиакомпанией Qatar Airways из Денпасара в Москву с пересадкой в Дохе (Катар). Однако по прибытии в аэропорт выяснилось, что рейс QR 965, как и еще более 20 вылетов, отменен по соображениям безопасности из-за извержения вулкана Левотоби.

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Ирина с супругом отдыхала в Индонезии по туру туроператора Ambotis. Как утверждает туристка, представителей Qatar Airways, а также принимающей стороны, компании Pegasus, в аэропорту не было, никаких разъяснений по дальнейшим действиям им получить не удалось. На стойке регистрации их лишь переоформили на следующий рейс в Доху QR 961, который предварительно назначен на 00:10 14 ноября. Примерно в 11:30 Ирина с мужем и еще 8 россиян с отмененного вылета самостоятельно забронировали себе гостиницу и уехали из аэропорта.

«Никакого содействия с размещением из-за отмены рейса авиакомпания нам не оказала», – не скрывает возмущения Ирина.

Руководитель туроператора Ambotis Виталий Стаматов в беседе с корреспондентом TourDom.ru выразил недоумение скоропалительным решением туристов. По его словам, всем пассажирам, кроме тех, кто по своей инициативе уехал из аэропорта, не дожидаясь разрешения ситуации, авиакомпания Qatar Airways предоставила напитки и питание, а затем поселила в отель.

«Туристы будут бесплатно находиться в гостинице, пока не станет возможен вылет в Доху», – заверил он.

Информация о времени очередного рейса из Денпасара в Доху пока противоречива. По некоторым данным, он намечен на завтра в 5 утра. А в московском представительстве Qatar Airways порталу TourDom.ru сообщили, что ближайший вылет ожидается послезавтра, 15 ноября. Там добавили, что пассажирам бесплатно перебронируют авиабилеты. Кроме того, у тех, кому пришлось размещаться на время ожидания в отеле за свой счет, есть возможность по возвращении в Россию обратиться в службу поддержки авиакомпании через контактную форму на сайте, предоставив подтверждающие документы – перевозчик рассмотрит возможность компенсации расходов на гостиницу.