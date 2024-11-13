Цены на туры в Египет остались на уровне прошлого лета

Стоимость туров в некоторые популярные отели Египта по раннему бронированию осталась на уровне прошлого лета или отличается незначительно. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты.

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«Поймали с клиентами несколько предложений по хорошей цене на лето. Кроме того, по акциям раннего бронирования платежи можно растянуть на полгода, поэтому туристов привлекают такие варианты», – отметила турагент из Москвы Наталья Котельникова. «На май и сентябрь тоже вполне приемлемые цены по Египту, – добавляет ее коллега из Санкт-Петербурга Мария Шекер. – Особенно это касается люксовых отелей. На сентябрь тур в Riхos на 11 дней можно заказать за 350 тыс. руб».

Редакция сравнила прайсы на недельные туры с вылетом из Москвы в мае 2025-го и в ноябре 2024-го. Некоторые отели практически не изменили тарифы на туры по раннему бронированию по сравнению с действующими на ближайшие даты. В частности, поездка в Long Beach Resort Hurghada 4* в Хургаде на 8 дней с размещением в стандартном номере с отправлением 1 декабря и 16 мая стоит одинаково – 170 тыс. руб. на двоих.

Незначительно выросли тарифы на туры в Desert Rose Resort 5*. С конца ноября в этом отеле можно отдохнуть неделю за 173 тыс. руб., а на май он доступен за 190. По прежним ценам можно забронировать на весну и тур в Xanadu Makadi Bay 5*: отдых с 1 декабря обойдется в 208 тыс., с 11 мая подобный вариант – в 220 тыс.

Baron Palms Resort 5* (18+) в Шарм-эль-Шейхе в мае-2025 даже подешевеет. В конце осени тур на 8 дней предлагается за 250 тыс. руб. на двоих взрослых, а на заезд 16 мая он доступен за 230.

Все же есть и исключения. Некоторые отели более высокого уровня по раннему бронированию на весну стоят подороже. Тур в Rixos Premium Seagate в Шарм-эль-Шейхе с вылетом из Москвы 29 ноября можно купить за 280 тыс. руб., а на майские даты аналогичный вариант туроператоры предлагают за 330.

Напомним, что по результатам опроса 500 турагентств московского региона Египет занимает третье место в топе популярных направлений на зимний сезон – 2024/2025.