Эксперты дали советы, где можно недорого отдохнуть в новогодние праздники

РСТ: Грузия стала самым бюджетным направлением для пляжного отдыха на Новый год
На сегодняшний день предложений для путешествий во время новогодних праздников еще очень много, россияне активно бронируют путевки. Одним из самых дешевых направлений для пляжного отдыха стала Грузия – с перелетом и недельным пребыванием там можно уложиться в 60 тыс. рублей, сообщил в беседе с 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Популярными в этом сезоне стали горнолыжные курорты – их доля занимает порядка 30% от общего числа туров. Также многие россияне планируют на Новый год поездки в Турцию и Египет, Таиланд и ОАЭ. Хотя отдых в жарких странах обойдется недешево и придется потратить от 100 тыс. рублей, рассказал эксперт. Причем сэкономить можно на раннем бронировании, так как половину затрат на путевку съедает именно перелет.
«В целом можно уложиться на неделю с перелетом и в 60, и в 70 тысяч рублей», — отметил Барзыкин, говоря о Грузии и горнолыжных курортах.
Сэкономить можно и в случае, если поехать отдыхать уже после праздников – цены заметно упадут к этому времени, добавил специалист. Он также отметил, что в этом году больше россиян запланировали поездки на новогодние праздники, чем в прошлом.
До этого исследователи провели опрос и выяснили, что 40% респондентов планируют провести новогодние праздники 2024/25 года в путешествиях по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж. Самыми популярными направлениями новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.