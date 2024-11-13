Эксперты дали советы, где можно недорого отдохнуть в новогодние праздники

На сегодняшний день предложений для путешествий во время новогодних праздников еще очень много, россияне активно бронируют путевки. Одним из самых дешевых направлений для пляжного отдыха стала Грузия – с перелетом и недельным пребыванием там можно уложиться в 60 тыс. рублей, сообщил в беседе с 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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Популярными в этом сезоне стали горнолыжные курорты – их доля занимает порядка 30% от общего числа туров. Также многие россияне планируют на Новый год поездки в Турцию и Египет, Таиланд и ОАЭ. Хотя отдых в жарких странах обойдется недешево и придется потратить от 100 тыс. рублей, рассказал эксперт. Причем сэкономить можно на раннем бронировании, так как половину затрат на путевку съедает именно перелет.

«В целом можно уложиться на неделю с перелетом и в 60, и в 70 тысяч рублей», — отметил Барзыкин, говоря о Грузии и горнолыжных курортах.

Сэкономить можно и в случае, если поехать отдыхать уже после праздников – цены заметно упадут к этому времени, добавил специалист. Он также отметил, что в этом году больше россиян запланировали поездки на новогодние праздники, чем в прошлом.

До этого исследователи провели опрос и выяснили, что 40% респондентов планируют провести новогодние праздники 2024/25 года в путешествиях по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж. Самыми популярными направлениями новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.