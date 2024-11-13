Авиакомпании стали отменять рейсы на Бали из-за извержения вулкана

Несколько международных авиакомпании стали массово отменять рейсы на индонезийский остров Бали и с него из-за извержения вулкана Левотоби. Об этом сообщает агентство Reuters.

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О приостановке полетов из-за вулканического пепла в среду сообщили австралийские Jetstar и Quantas. Кроме того, отменены рейсы авиакомпаний Virgin Airlines и AirAsia.

Отмечается, что всего с 4 по 12 ноября не состоялись 80 рейсов, в том числе из Сингапура, Гонконга и нескольких австралийских городов.

Тем временем в Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что сбои в расписании аэропорта Денпасара не влияют на поездки отечественных туристов. 13 ноября самолет «Аэрофлота» благополучно вылетел с курорта в Москву с небольшой задержкой, прибытие в Шереметьево ожидается в 18:20.

«Теоретически самостоятельные туристы, имеющие на руках билеты на стыковочные рейсы азиатских авиакомпаний через Бангкок или Сингапур, могли столкнуться с задержками рейсов в утренние часы», — указано в публикации. При этом расписание уже приходит в норму.

Первое извержение Левотоби произошло 3 ноября и унесло жизни по меньшей мере девяти человек. С тех пор он извергался неоднократно, а выброшенный вулканом столб пепла достиг высоты 10 километров.

Ранее стало известно, что новогодний отдых на Бали обойдется россиянам в 550-600 тысяч рублей за двоих. При этом самые дешевые пляжные туры зимой предлагают Грузия и Турция.