«Ушло не более трех тысяч рублей». Раскрыта стоимость отдыха в Сербии

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Сербии, которую часто называют одной из самых дешевых стран Европы, и раскрыла размер трат. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказала, что она отправилась в путешествие в конце октября 2024 года и провела в стране неделю. Проживание в отеле в районе Старого города Белграда обошлось ей в 80 тысяч рублей на двоих с завтраками. Ужин в кафе, включающий два блюда с напитками, в среднем стоил три тысячи рублей.

«Итого на питание ушло примерно 35 тысяч рублей», — посчитала Коновалова.

Путешественница также отметила, что катание на кораблике стоило пять тысяч рублей на двоих, а индивидуальная экскурсия с осмотром всех достопримечательностей Белграда — 19 тысяч рублей.

На передвижения по городу у туристов ушло примерно 500 рублей, а такси в аэропорт стоило 2,5 тысячи рублей, хотя ехать было недалеко. Помимо этого, поездка из Белграда в Нови-Сад с билетами на электричку и мелкими тратами обошлась им в четыре тысячи рублей.

«Сувениры мы не покупали, только что-то вкусненькое. На сладости, сербский айвар и другие мелочи в супермаркетах ушло не более трех тысяч рублей», — отметила россиянка, добавив, что всего поездка обошлась ей примерно в 150 тысяч рублей, не включая стоимость авиабилетов.

Ранее другой российский тревел-блогер провел месяц в жилом комплексе Таиланда для богачей и раскрыл размер трат. По его словам, месяц жизни в таком месте обошелся ему примерно в 84 тысячи рублей.