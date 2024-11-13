«Русофобия была всегда». Каково на самом деле жить в Германии

Ольга Штумпф — уроженка Донецка и мать четверых детей, которым от 8 до 18 лет. Больше 20 лет она прожила в Германии, выучив за это время немецкий язык и адаптировавшись в чужой стране. По ее словам, жизнь в ФРГ была комфортной: она работала, дети учились и ни в чем не нуждались. И все же женщина приняла непростое решение переехать в Россию. Что повлияло на ее выбор, действительно ли в Европе есть русофобия и чем будни в ФРГ отличаются от жизни в РФ — в интервью Ольги для NEWS.ru.

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«Пришло время вернуться домой»

— Ольга, в какой момент вы приняли решение о переезде?

— Первой поехать в Россию решила моя старшая дочь. Она очень решительная и всегда чувствовала связь с исторической родиной. Хотя все мои дети родились в Германии, они много знают о нашей культуре, учили русский язык. Но после февраля 2022 года именно дочка сказала:

«Я точно уезжаю».

Ее слова стали для меня сигналом, что пришло время вернуться домой. Я поняла, что должна дать своим детям возможность почувствовать себя частью чего-то большего.

Год спустя я переехала с остальными детьми. Только мой бывший муж, русский немец из Челябинска, остался в Германии. На самом деле это он меня уговорил отправиться в ФРГ в 2002 году. Я тогда этого совсем не хотела и все время мечтала вернуться. Но было некуда.

— В каком городе вы жили в Германии и где проживаете сейчас?

— Мы жили в Гиссене, снимали пятикомнатную квартиру, у каждого ребенка была своя комната. Сейчас живем в Балашихе в однушке, но мы очень счастливы, что теперь у нас есть свое жилье, дом сравнительно новый. В Германии я бы не смогла себе такого позволить. Сначала я на свой страх и риск взяла здесь ипотеку, но через пять месяцев она чудесным образом оказалась закрыта — помог один незнакомый человек. Дети учатся в школе в Москве, занимаются музыкой и спортом. Я очень довольна их успехами.

— Как вам удалось обучить детей говорить по-русски?

— Я занималась с ними сама: просто разграничивала время, когда они говорят по-немецки, а когда — по-русски. Естественно, если они чего-то не понимали, я помогала. Но с их рождения контролировала этот процесс, поэтому они одинаково хорошо владеют обоими языками.

— А они себя больше ощущают русскими или немцами?

— Русскими, конечно.

— Ваши дети быстро адаптировалась к новой жизни?

— Когда семьи переезжают с детьми, то возникают определенные проблемы. Моим детям было легче, потому что они уже владели русским, умели читать и писать на нем. Я лично знаю семьи, где дети совсем не говорят по-русски, поэтому им в первую очередь нужно решать этот вопрос.

— Дети уже обзавелись друзьями?

— Не особо. Моя старшая дочь перешла в 11-й класс и тренируется в училище Олимпийского резерва. Большую часть времени она фактически там и живет: утром — тренировки, в обед — школа, вечером — опять тренировки. Дети помладше (у Ольги есть 16-летняя дочь и сыновья в возрасте 11 и 8 лет. — NEWS.ru) завели знакомства в школе и во дворе, мальчишки подружились с местными ребятами. Они в восторге от того, что так много детей на детской площадке, все очень дружелюбные и открытые. В Германии такого нет.

«Русофобия была всегда»

— Вы сказали, ваша дочь решила вернуться в Россию в 2022 году. Почувствовали ли вы на себе волну русофобии, которая начала подниматься в Германии?

— Вначале ситуация была очень напряженной, особенно в первые полгода. Мой старший сын едва не стал жертвой нападения местных мальчишек-беженцев. Начались разговоры вроде «А ты русский?», и такие комментарии только усиливали напряжение. Это происходило не только в школе, но и во дворе. Сейчас открытой враждебности не так много. Но русофобия существовала там всегда. В любом обществе есть разные люди: кто-то всегда был агрессивным, другие более терпимы.

Однако в 2022 году напряженность обострилась. Больше всего это отразилось на детях русских немцев, которые восприняли это как непонимание. Они говорят:

«Мы-то немцы. В чем дело? Когда мы жили в Казахстане, нас называли фашистами. Теперь мы здесь, нас называют русскими».

Позже людям начали объяснять, в том числе в СМИ, что те, кто говорит по-русски, необязательно русские.

Когда начали приезжать беженцы с Украины, они говорили только на украинском. Но когда я поехала в Германию месяц назад, заметила, что украинского языка уже почти не слышно. Каждый второй на улице говорит на русском — насколько я понимаю, все это беженцы.

— С какими трудностями столкнулась ваша семья в России?

— Самым важным было устроить детей в школу и найти им кружки. Кроме того, нужно было оформить документы, чтобы официально зарегистрироваться и открыть банковские счета. Благодаря моему российскому гражданству с этим было проще. У тех, кто не имеет паспорта РФ, ситуация сложнее. Но это есть везде, в любой стране.

Когда мы переехали в Германию, нам тоже пришлось столкнуться с подобными сложностями, но мир не без добрых людей — всегда кто-то поможет. Я надеюсь, что сейчас благодаря депутату Госдумы Марии Бутиной мы сможем облегчить адаптацию переселенцев. Возможно, переезжало бы больше людей, но неизвестность их останавливает.

— Что для вас стало самым приятным открытием в России после переезда?

— Самое приятное — это люди. Правда, местные жители говорят, что все стали злые и грубые. А я так не считаю, мне в основном хорошие люди попадаются. Мою старшую дочь тоже люди потрясли. Она пришла к выводу, что, если россияне кажутся хмурыми, это еще ни о чем не говорит: когда начинаешь с ними общаться, они раскрываются, проявляется какая-то невероятная душевность. Недавно я съездила в Крым и в Краснодарский край, сталкивалась там с разными людьми, но они меня восхитили.

— А есть то, что не понравилось в России?

— Я люблю Россию, и, даже несмотря на какие-то недостатки, мне здесь все нравится. Когда муж уговаривал меня переехать в Германию, РФ находилась в разрушенном состоянии. Он показывал мне разбитые старые дома, убитые дороги, а в Германии все казалось таким чистым и красивым. Но я всегда чувствовала себя спокойно и комфортно здесь, дома. Мне почти все нравится, кроме того, что люди ругаются матом, даже дети. Слух режет ужасно. Если это убрать, то было бы отлично.

Воздух свободы

— Чем различается повседневная жизнь в России и Германии?

— Недавно я была с двумя детьми в Германии и ощутила там унылую обстановку. Может, это из-за того, что магазины закрываются очень рано и в целом меньше развлечений. В России меня поразило, что в торговых центрах есть детские развлекательные зоны, люди активны и днем и ночью. В Германии в выходные кажется, что жизнь замирает — люди проводят все время дома. Моя подруга-немка, которая тоже уехала из ФРГ, поделилась похожими впечатлениями — сказала, что там будто находишься на кладбище.

В России жизнь кипит — люди после работы общаются и гуляют. Воздух буквально пронизан свободой. В Германии, напротив, очень чувствуются ограничения. Мое мнение поддерживают другие люди независимо от национальности: Германия, по их словам, очень угрюмая страна.

— Бывший супруг не собирается переехать поближе к вам?

— Нет, он боится, что его заберут на фронт, хотя ему 47 лет. Я объясняла, что у него двойное гражданство, он никогда не служил в армии, не держал в руках оружия, в России у него было освобождение от военной службы. Но немецкие СМИ продолжают транслировать дезинформацию и фейки: говорят по телевидению, что людей якобы хватают на улицах или увозят, как только те прибывают в аэропорт.

Как-то я познакомилась с немцем через общего друга. Он попросил у меня помощи — хотел получить информацию, которую сложно найти самостоятельно, особенно российский контент. Даже присылал мне видео, где на русскую речь был наложен перевод, и просил проверить правильность сказанного. То, что я там услышала, меня шокировало. Переводы часто искажают содержание и суть обсуждаемых тем — по сути, дают людям ложную информацию. Немцам показывают негативную картинку о России, демонстрируя пустые полки в магазинах, экономический крах и другие проблемы.

Я подписана на немецких блогеров, которые снимают видео для аудитории в Германии. Они искренне рассказывают об РФ, озвучивают правду о текущем положении дел, но коренные немцы им все равно не верят. Я сама столкнулась с непониманием и отсутствием желания людей слушать аргументы. Даже если предоставить им достоверные данные, они отказываются признавать правду и просто уходят от разговора.

— В России считают, что Такер Карлсон своим репортажем из России развеял многие фейки.

— Это не совсем так. В жизни немцев присутствует большое количество пропаганды. Для меня это стало очевидно еще на этапе учебы моей дочери в гимназии. Потрясло, что детей учат политике, определенным образом преподнося многие события. Когда Дональд Трамп пришел к власти в США в 2016 году, им в школе рассказывали, что он плохой, потому что дружит с Владимиром Путиным.

Немцы доверчивы: они полностью верят своему правительству, мощно развившему экономику после Второй мировой войны. Они воспитываются с чувством вины за прошлое и стараются осторожно высказывать свое мнение, чтобы их не осудили окружающие. Часто они предпочитают встать на сторону властей, даже если эта позиция не совпадает с их собственной.

Дошло до того, что людям через прессу объясняют, будто повышение цен на электроэнергию и воду — назло Путину. Население на высшем уровне убеждают в необходимости экономить ресурсы и переживать трудности, так как это поможет поставить Россию на колени. Как у нас говорят: назло бабушке отморожу уши. При этом в Германии очень сильно выросли цены буквально на все. Мы сравнивали — в России многие вещи стоят дешевле. Поэтому, россияне, не переживайте — сейчас инфляция по всему миру.

— Есть ли в вашем кругу коренные немцы, которые хотели бы переехать в Россию?

— Немцы, как и американцы, канадцы, уже переезжают в Россию. Мы видим, как они организуют и строят целые деревни, чтобы жить вместе как сообщество. Например, в Нижнем Новгороде их проживает значительное количество. Они ведут блоги и активно приглашают соотечественников переселиться, предлагая помощь с адаптацией. Но из ФРГ едут не только в РФ — многие отправляются и в другие страны, включая Белоруссию. Кажется, что в Германии немцев становится все меньше — в некоторых городах остались в основном иностранцы.