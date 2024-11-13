Какие туроператоры будут организовывать безвизовые групповые поездки в Китай

Минэкономразвития России объявил о начале формирования списков туроператоров на 2025 год, которые уполномочены работать в рамках межправительственных соглашений по безвизовым групповым туристическим поездкам с Китаем. В Забайкалье в 2024 году в подобном списке значатся 14 компаний.

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Туроператорам, заинтересованным в работе по данному механизму, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, перечня необходимых документов и критериев попадания в эти списки.

«Что касается туроператоров Забайкалья, претендующих на включение в списки, то они должны непременно состоять в едином федеральном реестре туроператоров и осуществлять деятельность в сфере въездного и (или) выездного туризма. Все рекомендации и разъяснения можно получить в нашем министерстве», — сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

На сегодняшний день механизмом безвизовых групповых туристических обменов могут воспользоваться граждане, совершающие поездки в составе туристических групп (от пяти до 50 человек), которые сформированы туроператором из действующего списка, размещенного на сайте Минэкономразвития России.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.