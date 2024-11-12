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Фрукты, вино и солнце в ноябре: пять причин поехать в Азербайджан на осенние фестивали

Осенью в Азербайджан нужно ехать за фруктами, орехами и солнцем. А еще ради интересных фестивалей. Они проходят каждую неделю в разных городах страны. MIR24.TV расскажет о пяти самых ярких фестивалях этой гостеприимной страны.

Пять причин поехать в Азербайджан на осенние фестивали
© unsplash

Причина №1: винный фестиваль в городе Шемаха

Город Шемахa славится виноградниками. Гостей здесь встречают вином, музыкой и весельем. На фестивале обещают новые вкусы и незабываемые впечатления. Свою продукцию здесь представляют фермеры и виноделы со всех уголков страны. Привозят виноград разных сортов и фрукты, из которых тоже делают вино. Здесь можно увидеть винные напитки из яблок, груш, айвы и даже инжира. Особое место занимает гранатовое вино. Гранат – один из символов Азербайджана. Самые крупные плоды выращивают в Гейчайском районе.

«Мы делаем очень вкусный гранатовый сок, который экспортируем в 52 стран мира», – рассказал директор винного дома Фархад Ахмедов.

Фестиваль проходит на виноградных склонах и длится два дня. Приятным бонусом является бесплатные вход и трансфер. На фестивале можно попробовать не только вина, но и традиционные блюда. В меню – плов, кебаб и пити – это азербайджанский национальный суп из баранины, который готовят в глиняной посуде на углях.

Причина №2: сбор цитрусов в городе Астара

Астара – юг республики с субтропическим климатом. Летом температура здесь редко превышает 30 градусов. Зимы мягкие, без морозов, а повышенная влажность создает идеальные условия для цитрусовых. Осенью сюда стоит приехать, чтобы попробовать разные сорта мандаринов и увидеть, как собирают лимоны.

На склоне астаринских гор растут мандарины японского сорта уншиу, ее плоды крупные и очень сладкие. Опытные сборщики определяют спелость мандаринов по весу. Вот этот плод, например, тяжелый, увесистый. Значит, набрал сок – и будет сладким. А легкие цитрусовые, скорее всего, будут кислыми. И им еще нужно повисеть на ветке. Мандарины очень нежные, поэтому их аккуратно срезают с ветки. Важно оставить короткий хвостик, чтобы он не повредил другие мандарины. Сбор урожая сопровождается песней о мандаринах, это своеобразный ритуал.

«К нам часто приезжают туристы. Мы всегда учим, как правильно собирать мандарины, но в первую очередь учим наслаждаться процессом сбора мандаринов», – рассказала сборщица Халмира Гасанова.

Сбор цитрусовых – это ароматерапия. Свежий аромат мандаринов наполняет воздух, создавая атмосферу праздника. В этом же саду растут и лимоны местного сорта – их собирают не только осенью.

«Они круглый год дают хороший урожай, но при этом очень требовательны. Реагируют на любое погодное изменение, в отличие от мандаринов и апельсинов. Вот планирую перенести их уже на плантацию», – поделился фермер Нурмаммед Бабаев.

Сезон сбора мандаринов длится до середины ноября. К этому времени поспевает очередная партия лимонов. Также здесь растут апельсины, но их черед наступит в декабре. Поэтому в Астару можно приезжать вплоть до Нового года, чтобы вдыхать аромат цитрусов и наслаждаться вкусом фруктов прямо с дерева.

Причина №3: отведать самый вкусный гранат

В Азербайджане выращивают все сорта граната. И в сезон сбора урожая красные плоды можно увидеть повсюду. В городе Кюрдамир более тысячи гектаров отведено под гранатовые сады. Почва здесь богата минералами, влажность – выше 70%. Идеальные условия для этого растения. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть сбор гранатов.

Гранат – один из брэндов Азербайджана. Каждый год проходит Фестиваль, посвященный этому фрукту. На нем можно увидеть более 60 сортов. Популярные сорта: «Гюлейша», «Велес» и «Шахвалад». В переводе с персидского – владыка славы. Плоды этих сортов самые крупные. На прилавках представлены не только свежие гранаты, но и компоты, варенье, соки соусы из этого фрукта. Туристы с удовольствием пробуют угощения.

Рядом с фермерами разместились молодые художники, которые показали свои картины, написанные гранатовым соком. Так что на фестивале есть сувениры из граната на любой вкус.

Причина №4: попробовать редкий вид меда

Одной из причин посетить Азербайджан являются пасеки и редкие виды меда. Например, солодковый. Его получают из нектара цветков солодки. Попробовать такой мед можно в Саатлинском районе.

«В мире известно более 18 видов солодки. У нас произрастают три. Пчелы добывают нектар из цветка, а еще сок из листьев», – рассказал пасечник Этирам Мамедов.

У Этирана 70 пчелиных семей. В сезон он собирает более полутора тонн меда. Местные жители давно оценили солодковый, а вот туристы распробовали его недавно.

Попробовать мед из разных уголков Азербайджана можно на фестивале. Ежегодно в Баку собираются около трехсот пчеловодов страны. Каждый фермер может привезти не более 400 килограммов меда. И каждый регион славится определенным сортом. Например, в Закатальском районе много акации.

«В мае берем ульи и увозим в горы. Там выпускаем пчел, и они собирают нектар акации. У этого меда очень нежный вкус, и он легко усваиваемый. Я проделала путь длиной более 400 километров, чтобы приехать сюда и угостить бакинцев медом из акации», – поделилась пчеловод Ольга Милосердова.

Необычный по вкусу лесной мед. Он с горчинкой, насыщенный и очень полезный. Пчелы делают его из нектара лесных трав, кустарников и деревьев. Мед повышает гемоглобин, снижает кровяное давление.

Цена меда варьируется от 20 до 70 манатов за килограмм, то есть примерно от 1 до 4 тысяч рублей. На ярмарке также можно приобрести другие продукты пчеловодства: маточное молочко, пергу и прополис.

Причина №5: попасть в ореховую долину

Горную местность Загатала на северо-западе Азербайджана называют ореховой долиной. Осенью здесь собирают фундук, грецкие орехи и каштаны. В сезон сбора урожая фермеры объединяются в «имеджлик» – это традиционная форма взаимопомощи. Сначала все вместе собирают орехи в одном хозяйстве, затем переходят в другое. И так весь сезон.

«С детства я знаю здесь каждый орешник – они росли вместе со мной. Помню, как собирала орехи с родителями, это было как игра. После фильма «Три орешка для Золушки» я стала прятать орехи под подушку, веря, что сказка может стать реальностью», – поделилась Егана Рамазанова, садовод и руководитель женской бригады.

Сбор начинается в 8 утра и длится до полудня, если стоит жаркая погода. В прохладное время работают до трех часов дня. Мужчины сбивают орехи с деревьев, а женщины собирают их внизу.

Попробовать орехи можно на фестивале, который также проходит в Загаталах. Гостей здесь встречают не хлебом и солью, а традиционными сладостями – шекербурой, пахлавой и халвой, где орехи являются одним из главных ингредиентов.

Здесь же можно попробовать и местные угощения. Хозяйки пекут махару – аварские блины в виде солнца. Их пекут на открытом огне на посуде под названием «саж» (выпуклая сковорода). Блин должен получиться очень тонким и ажурным.

«Фундук кормилец» – так называют этот орех в Загатале. Он не только кормит местных жителей, но и согревает. Его скорлупу используют вместо дров.

Также здесь можно увидеть изделия из ореховой скорлупы: цветы, посуду, даже ковер. Но больше всего восхищает копия знаменитой Девичьей Башни – на ее изготовление ушло больше 60 килограммов скорлупы.

«Я ежегодно участвую в этом празднике. В этом году решила удивить гостей – сделать что-то необычное... Кажется, затея удалась, многие подходят – восхищаются», – прокомментировала участница фестиваля Адалят Новрузова, смастерившая башню.

Осень в Азербайджане – прекрасное время для путешествий по стране. Жара уже спала, держится комфортная теплая температура, проходит много культурных событий. Удачное время для того, чтобы открывать для себя эту страну.

Отдых за границей
Фархад Ахмедов