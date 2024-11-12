Пять причин поехать в Азербайджан на осенние фестивали

Осенью в Азербайджан нужно ехать за фруктами, орехами и солнцем. А еще ради интересных фестивалей. Они проходят каждую неделю в разных городах страны. MIR24.TV расскажет о пяти самых ярких фестивалях этой гостеприимной страны.

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Причина №1: винный фестиваль в городе Шемаха

Город Шемахa славится виноградниками. Гостей здесь встречают вином, музыкой и весельем. На фестивале обещают новые вкусы и незабываемые впечатления. Свою продукцию здесь представляют фермеры и виноделы со всех уголков страны. Привозят виноград разных сортов и фрукты, из которых тоже делают вино. Здесь можно увидеть винные напитки из яблок, груш, айвы и даже инжира. Особое место занимает гранатовое вино. Гранат – один из символов Азербайджана. Самые крупные плоды выращивают в Гейчайском районе.

«Мы делаем очень вкусный гранатовый сок, который экспортируем в 52 стран мира», – рассказал директор винного дома Фархад Ахмедов.

Фестиваль проходит на виноградных склонах и длится два дня. Приятным бонусом является бесплатные вход и трансфер. На фестивале можно попробовать не только вина, но и традиционные блюда. В меню – плов, кебаб и пити – это азербайджанский национальный суп из баранины, который готовят в глиняной посуде на углях.

Причина №2: сбор цитрусов в городе Астара

Астара – юг республики с субтропическим климатом. Летом температура здесь редко превышает 30 градусов. Зимы мягкие, без морозов, а повышенная влажность создает идеальные условия для цитрусовых. Осенью сюда стоит приехать, чтобы попробовать разные сорта мандаринов и увидеть, как собирают лимоны.

На склоне астаринских гор растут мандарины японского сорта уншиу, ее плоды крупные и очень сладкие. Опытные сборщики определяют спелость мандаринов по весу. Вот этот плод, например, тяжелый, увесистый. Значит, набрал сок – и будет сладким. А легкие цитрусовые, скорее всего, будут кислыми. И им еще нужно повисеть на ветке. Мандарины очень нежные, поэтому их аккуратно срезают с ветки. Важно оставить короткий хвостик, чтобы он не повредил другие мандарины. Сбор урожая сопровождается песней о мандаринах, это своеобразный ритуал.

«К нам часто приезжают туристы. Мы всегда учим, как правильно собирать мандарины, но в первую очередь учим наслаждаться процессом сбора мандаринов», – рассказала сборщица Халмира Гасанова.

Сбор цитрусовых – это ароматерапия. Свежий аромат мандаринов наполняет воздух, создавая атмосферу праздника. В этом же саду растут и лимоны местного сорта – их собирают не только осенью.

«Они круглый год дают хороший урожай, но при этом очень требовательны. Реагируют на любое погодное изменение, в отличие от мандаринов и апельсинов. Вот планирую перенести их уже на плантацию», – поделился фермер Нурмаммед Бабаев.

Сезон сбора мандаринов длится до середины ноября. К этому времени поспевает очередная партия лимонов. Также здесь растут апельсины, но их черед наступит в декабре. Поэтому в Астару можно приезжать вплоть до Нового года, чтобы вдыхать аромат цитрусов и наслаждаться вкусом фруктов прямо с дерева.

Причина №3: отведать самый вкусный гранат

В Азербайджане выращивают все сорта граната. И в сезон сбора урожая красные плоды можно увидеть повсюду. В городе Кюрдамир более тысячи гектаров отведено под гранатовые сады. Почва здесь богата минералами, влажность – выше 70%. Идеальные условия для этого растения. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть сбор гранатов.

Гранат – один из брэндов Азербайджана. Каждый год проходит Фестиваль, посвященный этому фрукту. На нем можно увидеть более 60 сортов. Популярные сорта: «Гюлейша», «Велес» и «Шахвалад». В переводе с персидского – владыка славы. Плоды этих сортов самые крупные. На прилавках представлены не только свежие гранаты, но и компоты, варенье, соки соусы из этого фрукта. Туристы с удовольствием пробуют угощения.

Рядом с фермерами разместились молодые художники, которые показали свои картины, написанные гранатовым соком. Так что на фестивале есть сувениры из граната на любой вкус.

Причина №4: попробовать редкий вид меда

Одной из причин посетить Азербайджан являются пасеки и редкие виды меда. Например, солодковый. Его получают из нектара цветков солодки. Попробовать такой мед можно в Саатлинском районе.

«В мире известно более 18 видов солодки. У нас произрастают три. Пчелы добывают нектар из цветка, а еще сок из листьев», – рассказал пасечник Этирам Мамедов.

У Этирана 70 пчелиных семей. В сезон он собирает более полутора тонн меда. Местные жители давно оценили солодковый, а вот туристы распробовали его недавно.

Попробовать мед из разных уголков Азербайджана можно на фестивале. Ежегодно в Баку собираются около трехсот пчеловодов страны. Каждый фермер может привезти не более 400 килограммов меда. И каждый регион славится определенным сортом. Например, в Закатальском районе много акации.

«В мае берем ульи и увозим в горы. Там выпускаем пчел, и они собирают нектар акации. У этого меда очень нежный вкус, и он легко усваиваемый. Я проделала путь длиной более 400 километров, чтобы приехать сюда и угостить бакинцев медом из акации», – поделилась пчеловод Ольга Милосердова.

Необычный по вкусу лесной мед. Он с горчинкой, насыщенный и очень полезный. Пчелы делают его из нектара лесных трав, кустарников и деревьев. Мед повышает гемоглобин, снижает кровяное давление.

Цена меда варьируется от 20 до 70 манатов за килограмм, то есть примерно от 1 до 4 тысяч рублей. На ярмарке также можно приобрести другие продукты пчеловодства: маточное молочко, пергу и прополис.

Причина №5: попасть в ореховую долину

Горную местность Загатала на северо-западе Азербайджана называют ореховой долиной. Осенью здесь собирают фундук, грецкие орехи и каштаны. В сезон сбора урожая фермеры объединяются в «имеджлик» – это традиционная форма взаимопомощи. Сначала все вместе собирают орехи в одном хозяйстве, затем переходят в другое. И так весь сезон.

«С детства я знаю здесь каждый орешник – они росли вместе со мной. Помню, как собирала орехи с родителями, это было как игра. После фильма «Три орешка для Золушки» я стала прятать орехи под подушку, веря, что сказка может стать реальностью», – поделилась Егана Рамазанова, садовод и руководитель женской бригады.

Сбор начинается в 8 утра и длится до полудня, если стоит жаркая погода. В прохладное время работают до трех часов дня. Мужчины сбивают орехи с деревьев, а женщины собирают их внизу.

Попробовать орехи можно на фестивале, который также проходит в Загаталах. Гостей здесь встречают не хлебом и солью, а традиционными сладостями – шекербурой, пахлавой и халвой, где орехи являются одним из главных ингредиентов.

Здесь же можно попробовать и местные угощения. Хозяйки пекут махару – аварские блины в виде солнца. Их пекут на открытом огне на посуде под названием «саж» (выпуклая сковорода). Блин должен получиться очень тонким и ажурным.

«Фундук кормилец» – так называют этот орех в Загатале. Он не только кормит местных жителей, но и согревает. Его скорлупу используют вместо дров.

Также здесь можно увидеть изделия из ореховой скорлупы: цветы, посуду, даже ковер. Но больше всего восхищает копия знаменитой Девичьей Башни – на ее изготовление ушло больше 60 килограммов скорлупы.

«Я ежегодно участвую в этом празднике. В этом году решила удивить гостей – сделать что-то необычное... Кажется, затея удалась, многие подходят – восхищаются», – прокомментировала участница фестиваля Адалят Новрузова, смастерившая башню.

Осень в Азербайджане – прекрасное время для путешествий по стране. Жара уже спала, держится комфортная теплая температура, проходит много культурных событий. Удачное время для того, чтобы открывать для себя эту страну.