Что посмотреть в Париже: восемь самых необычных локаций

Эйфелева башня, Лувр, Сакре-Кёр, Нотр-Дам (который откроется в начале декабря после пятилетней реставрации после пожара). В Париж многие возвращаются вновь и вновь, посещают легендарные достопримечательности не раз и не два и забывают, сколько всего неизведанного спрятано в городе. Super составил список не самых очевидных локаций, которые все же стоит исследовать.

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Лебединый остров

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Статуя Свободы на фоне Эйфелевой башни — звучит эпично, да и выглядит тоже. Увидеть такую картинку можно на Лебедином острове, который был построен в качестве дамбы в 1825 году, а сейчас служит опорой для трех мостов и местом для прогулок. Что касается бронзовой женщины с факелом, то ее в 1889-м Парижу подарили американцы в благодарность за то, что оригинальный монумент, возвышающийся в Нью-Йорке, придумал француз.

Улица Crémieux

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В 1993 году жители этой небольшой улицы перекрасили фасады своих трехэтажных домов в английском стиле в разноцветные оттенки. На окнах со ставнями и перед входами появились горшки с растениями. Одно из них — вьющаяся глициния — никогда не вянет, так как нарисована на стене. А на других домах можно найти забавные изображения кота и ящериц.

Музей Жакмар-Андре

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Эдуард Андре был успешным банкиром, Нели Жакмар — не менее успешной портретисткой, а объединяла их страстная любовь к искусству. Супруги собрали внушительную коллекцию картин, гобеленов, скульптур, мебели и разместили ее в своем особняке с колоннами, построенном в 1869–1875 годах. Сейчас это частный дом-музей, кураторы которого сохраняют былую роскошь интерьеров. Здесь и фрески Тьеполо, и редкие произведения Рембрандта, Боттичелли, Беллини.

Большая арка La Défense

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Если Триумфальная арка вас больше не удивляет, отправляйтесь в пригородный бизнес-квартал La Défense: там стоит ее младшая (по возрасту, но не по размеру) «сестра». Воспевает футуристическое строение отнюдь не военные победы, а идеи гуманизма. В боковых частях арки находятся офисы, на крыше — смотровая, выставочный центр и ресторан.

Парижские пассажи

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Французы все превращают в искусство, даже торговлю. Так, в XIX веке в городе стало популярно строительство пассажей — крытых торговых улиц. Из 100 красивейших сооружений со стеклянными крышами до нас дошло всего 20, но каких! Галерея Vero-Dodat — это черно-белая кладка на полу, лепнина и медные колонны. Vivienne — на полу мозаика, на стенах латунные лампы. Des Panoramas украшают картины. Сейчас в пассажах бутики, кафе, антикварные лавки и букинистические салоны.

Венсенский замок и лес

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С XIII по XVII век замок, который поначалу строился как охотничий домик, служил королевской резиденцией династии Валуа. Когда был построен Версаль, Венсенский дожон (самый высокий в Европе) со временем стал тюрьмой. Сейчас там находится музей. Туристы могут посетить экспозицию и также заглянуть в готическую часовню. Но местные жители больше всего любят проводить время в Венсенском лесу, где есть зоопарк, озера и даже буддийская пагода.

Катакомбы

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Древнеримские каменоломни, где много веков назад добывали известняк, со временем превратились в 300-километровый комплекс катакомб под Парижем. С XVIII века сюда стали переносить останки жителей, так как кладбища оказались переполненными. По некоторым данным, в катакомбе хранятся скелеты около 7 млн человек, в том числе Шарля Перро и Робеспьера. Для осмотра доступен участок в 1,5 км.

Лофт Les Frigos

Гигантский склад-холодильник при товарной станции переоборудовали в модный арт-кластер. Украшенный всевозможными граффити лофт приютил под своей крышей более 200 художников, артистов, писателей. В этом центре современного искусства разместились мастерские, галереи, танцевальные студии, шоурумы и пространства для мастер-классов.