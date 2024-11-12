В Казахстане построят для туристов стеклянный мост над Черным каньоном, передает ТАСС.

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«До 2026 года в Алма-Атинской области появится уникальный стеклянный подвесной мост над Черным каньоном. Проект стоимостью 1,5 млрд тенге (около $3 млн) от компании ТОО ASK Capital обещает стать настоящей жемчужиной региона и привлечь множество туристов. Ожидается, что мост будет сдан в IV квартале 2026 года», – говорится в сообщении.

По оценке пресс-службы, «объект не только украсит природный ландшафт, но и станет символом современного подхода Казахстана к туризму и инженерному искусству». В администрации заверили, что мост будет безопасным благодаря передовым инженерным решениям. Ожидается посещение моста более 60 тыс. посетителей ежегодно.

Черный каньон является частью Чарынского каньона, расположенного в 195 километрах к востоку от Алма-Аты недалеко от границы с Китаем. Свое название он получил из-за цвета скал. Протяженность в целом Чарынского каньона составляет 154 километра, его глубина достигает 300 метров, а ширина – от 20 до 80 метров.