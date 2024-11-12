В РСТ рассказали о популярных направлениях на Новый год

Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о популярных направлениях на Новый год.

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В беседе с 360.ru он заявил, что для пляжного отдыха популярны Грузия, Турция, Египет и ОАЭ.

«На самом деле более чем достаточно предложений, потому что ещё начало ноября», — сообщил он.

По его словам, более 30% туров приходится на горнолыжные курорты.

«Около половины затрат съедает, конечно, перелёт, поэтому раннее бронирование и приобретение авиабилетов играет определяющую роль. В целом можно уложиться на неделю с перелётом и в 60, и в 70 тыс. рублей», — отметил Барзыкин, говоря об отдыхе в Грузии и на горнолыжных курортах.

Он добавил, что в Новый год туры будут дороже, но если выехать сразу после праздников, то можно сэкономить.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН назвал популярные зарубежные направления на Новый год. По его словам, россияне выбирают Китай, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы.