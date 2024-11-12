В Абхазии заявили об отсутствии угрозы туристам

Происходящее в Абхазии является внутриполитическим процессом, туристы могут приезжать в республику, им ничего не угрожает. Об этом заявил ТАСС глава МИД Абхазии Сергей Шамба.

"Туристам ничего не угрожает, внутриполитический процесс, так что туристы могут приезжать в республику, им ничего не угрожает", - сказал Шамба.

Он также добавил, что внешние партнеры Абхазии пока не выразили озабоченности по поводу происходящего в республике.

Ранее в Абхазии оппозицией были перекрыты все три моста, ведущие в Сухум: два через реку Гумисту и мост через реку Кодор. Спустя время мост через реку Кодор был открыт. Оппозиция заявляла, что мосты через Гумисту будут оставаться перекрытыми, пока власти не удовлетворят требования об освобождении ранее задержанных активистов.