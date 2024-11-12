На Кубе могут появиться российские отели

РФ и Куба близки к тому, чтобы на острове появились первые отели, построенные и управляемые российскими компаниями. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

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«У туризма на Кубе есть опыт развития совместных предприятий, в частности в сфере иностранных инвестиций, — подчеркнул министр. — Мы делаем большую ставку на то, что к этому будет привлечена и Россия. Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы на Кубе появились первые отели, построенные российскими предпринимателями. Кроме того, ряд существующих отелей можно было бы передать под управление туристических компаний из России».

По словам Гарсиа Гранды, "по этим направлениям <...> ведутся переговоры".

«Не буду сообщать подробности, подождем, пока это материализуется, — отметил он. — Но уже есть проекты на стадии изучения, которые уже близки к началу реализации».

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«Это будет важным шагом вперед, который позволит нам расширять возможности воздушного сообщения, которое сейчас является фактором, ограничивающим посещение Кубы российскими туристами», — сказал министр.

Он напомнил, что авиакомпания "Россия" начала вновь осуществлять прямые перелеты в Гавану (с 13 октября) и назвал это "позитивным шагом". В то же время министр предположил, что озвученная в начале года властями Кубы цель "превысить порог в 200 тысяч туристов из России в текущем году не будет достигнута".