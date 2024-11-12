Гайд для самых взыскательных путешественников: лучшие отели Еревана

До Нового года и зимних каникул осталось всего ничего, а значит самое время планировать новое путешествие. Зимняя Армения хороша необычайно. На узких улочках и площадях Еревана витает праздничное настроение с ароматами глинтвейна и свежей выпечки. Именно поэтому так важно выбрать правильный отель с выгодной локацией, чтобы поездка прошла незабываемо.

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Отель «Националь»

Грандиозный отель расположился в самом центре Еревана, всего в 5 минутах ходьбы от Площади Республики. Просторные номера с элементами ар-деко в интерьере мысленно переносят во времена Великого Гетсби. Спа-зона «Националя» - одна из лучших в городе. Там расположен бассейн, паровая и классическая сауна. Специалисты центра проводят процедуры традиционного тайского, расслабляющего и ароматического массажа. А еще в отеле находится знаменитый ресторан Ava. Место невероятно популярное благодаря изысканной гастрономии и вечерам с живой музыкой.

Nacho

У отеля очень выгодное расположение: рядом с церковью Святого Григория Просветителя. Также недалеко от отеля расположены Площадь Республики, Музей истории Армении, Оперный театр и другие программные достопримечательности города. На первом этаже находится уютный ресторан, где по утрам сервируют вкуснейшие завтраки в формате шведского стола. Номера в Nacho by Stellar Hotels выполнены в приглушенной бежевой гамме с обилием теплого дерева в отделке. После насыщенного дня, проведенного в городе, здесь ничто не будет отвлекать от качественного восстановления. Также в отеле есть бассейн с хаммом и сауной - идеально после зимних прогулок.

Royal Plaza

Невероятной красоты отель с интерьерами в стиле барокко. Если вы любите нестандартный дизайн минимализм - такая история вам совершенно точно зайдет. К тому же находится Royal Plaza by Stellar Hotels в самом центре города в шаговой доступности от всех достопримечательностей. С террас отеля открывается захватывающий вид на панораму города, а на первом этаже работает атмосферный ресторан со вкусной кухней.

North Avenue

Расположенный на оживленном Северном проспекте отель North Avenue by Stellar Hotels вибрирует энергией большого города. Попадая в лобби, вы словно переноситесь в маленький Нью-Йорк. Номера в бутик-отеле очень стильные, выполнены в духе минимализма и выдержаны в приглушенной серо-бежевой гамме. Удобные матрасы и подушки - еще одна фишка отеля. Отдыхать в номере сплошное удовольствие. На последних этажах зданиях находится тренажерный зал и бассейн с сауной. Расположенный на первом этаже ресторан «МИС'» - место притяжения светской публики Еревана. Неудивительно, ведь именно здесь нереально готовят блюда из мяса.

Sphera

Отель находится в некотором отдалении от центра, но рядом с ним находится станция метро Sasuntsi David, поэтому добраться до любой точки в городе не составит труда. Если вы хотите от шума и суеты, место полодйте идеально. Уютные номера выдержаны в современном стиле. Никаких ненужнх спецэффектов - все максимально функционально и стильно. Также в Sphera by Stellar Hotels есть конференц-зал для проведения встреч и мероприятий, кафе-бар и кафе-ресторан на крыше, откуда открывается красивый вид на город.