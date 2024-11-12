Мальдивский курорт запустил программу по восстановлению кораллов

Мальдивский 5-звездочный курорт Cora Cora Maldives* объявил об успешном запуске 5-летней крупномасштабной программы по восстановлению кораллов. Ее цель – привлечь внимание к проблеме сокращения кораллов на Мальдивах, вдохновить другие курорты на защиту кораллов в экологически значимых масштабах и сделать Мальдивские острова вторым по величине местом восстановления кораллов в мире после Большого барьерного рифа в Австралии.

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Яркие коралловые рифы – это не только захватывающее зрелище для туристов, они еще и выполняют важную функцию в экологии, помогая поддержать природное разнообразие лагун и здоровье экосистемы океана в целом. Глобальное потепление стало серьезной угрозой для мировой популяции кораллов – в последние десятилетия вода в океане становится все более теплой, что затрудняет их размножение.

Курорт Cora Cora Maldives не мог остаться в стороне от этой проблемы, потому командой острова было принято решение о запуске долгосрочной программы по сохранению и восстановлению кораллов. Она в свою очередь является частью программы устойчивого развития Freedom Footprints (в переводе с англ. – «следы свободы»), которая лежит в основе всей деятельности курорта.

Для восстановления кораллов курорт обратился к компании Mars Global и их системам Mars Assisted Reef Restoration System (MARRS), зарекомендовавшим свою эффективность. Живые отколовшиеся естественным образом фрагменты кораллов бережно собираются и прививаются на «рифовые звезды» MARRS – специальные жесткие конструкции шестиугольной формы с песочным покрытием. Затем «звезды» переносят в лагуну, где они незамедлительно вживляются в естественную среду и становятся идеальной платформой для роста кораллов и восстановления рифа.

Морской биолог-резидент курорта Джулия Морелло, прошедшая обучение в Малайзии по специализированной методике прямой посадки морских растений Ocean Quest, и сотрудники центра водных видов спорта курорта во главе с Маркусом Гохом стремились использовать наработанные знания и междисциплинарный подход в претворении в жизнь этой экологической инициативы.

Под их руководством на острове был открыт специальный сертифицированный центр по высадке кораллов – обучиться их правильной защите и выращиванию теперь здесь могут не только сотрудники и гости курорта, но и жители местных островов и сотрудники других курортов, что делает Cora Cora Maldives важным экологическим центром во всем регионе.

В реализации первого этапа программы активное участие приняли гости и сотрудники курорта, в том числе, управляющий директор Мартин ван дер Райден и генеральный менеджер Джастин Сварт – они искали живые обломки рифов, выброшенные на берег, и аккуратно прикрепляли их к конструкциям. Благодаря всеобщей слаженной работе первый этап проекта был завершен с успехом – фрагменты кораллов были успешно пересажены на «рифовые звезды» и высажены в лагуну.

Мартин ван дер Райден, управляющий директор

«Философия нашего курорта – это праздник свободы для наших гостей, возможность наслаждаться отдыхом на 100%. И на наш взгляд, личная свобода каждого должна быть уравновешена социальной и экологической ответственностью, как коллективной, так и индивидуальной. Курорт всегда следовал принципам устойчивого развития и, будем откровенны, на Мальдивах, коралловом государстве, невозможно оставаться в стороне от вопроса защиты и восстановления кораллов. Мы долго готовили эту программу и рады, что ее первый этап благодаря всеобщим усилиям прошел успешно и мы можем разделить эту радость с нашими гостями. Впереди еще много работы, но мы очень воодушевлены и уверены в успехе, в том числе, потому что наши гости и партнеры разделяют нашу философию и готовы претворять этот проект в жизнь вместе с нами».

*Cora Cora Maldives — пятизвездочный Premium All Inclusive курорт, который предлагает своим гостям единственный в своем роде иммерсивный мальдивский культурный, экспериментальный и кулинарный опыт. В отеле 100 вилл, четыре ресторана, два бара, спа-центр Moksha® Spa & Wellbeing Center, центр водных видов спорта и дайвинга, тренажерный зал, павильон для йоги над водой, кинотеатр под открытым небом, детский клуб и музей мальдивского наследия Dutch Onion®.

Курорт расположен в 45 минутах полета на гидросамолете от международного аэропорта Велана, или 30 минутах полета внутренним рейсом с последующей 20-минутной поездкой на скоростном катере. Cora Cora Maldives — это идеальное место для беззаботного островного отдыха.

Cora Cora Maldives — обладатель многочисленных наград тревел индустрии, среди которых Tripadvisor Travellers’ Choice Awards, Forbes Travel Guide, World Travel Awards, Top-100 Luxury Lifestyle Awards и многих других.