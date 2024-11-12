Екатеринбуржцы смогут улететь на китайский курорт Санья

Со следующей недели из Екатеринбурга в китайский город Санью начнет выполнять регулярные рейсы авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

С 23 ноября туристы смогут совершать прямые перелеты из заснеженного Екатеринбурга в курортный город южной части Китая Санью. Вылеты на самолетах Airbus А-320 будут регулярными, по субботам в 12:30. Время в пути составит порядка 11,5 часа с учетом дозаправки в Иркутске.

Санья считается одним из лучших тропических курортов на юге острова Хайнань. К тому же здесь можно одновременно любоваться тропическими лесами и морскими пейзажами.

«ФедералПресс» ранее сообщал, что Россия и Китай планируют упростить визовый режим. Кроме того, агентство рассказывало, какие направления могут выбрать россияне для зимнего отдыха за границей.