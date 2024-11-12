Из-за протестов в Абхазии туристы опаздывают на свои рейсы в Сочи

Несмотря на то что высокий сезон в Абхазии завершился, протесты оппозиционеров повлияли на отдых туристов из России. Основной проблемой для них является то, что митингующие перекрыли верхний Гумистинский мост – по нему пролегает путь из Сухума в сторону российской границы.

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Здесь длинная пробка из машин. Пропускают только пешеходов и автомобили скорой помощи. Люди вынуждены выгружаться из транспорта и сотни метров идти пешком вместе с чемоданами. А уже на другой стороне моста искать вариант, как доехать до границы. Туристы из разных регионов России опаздывают на самолеты из аэропорта Сочи.

Испытывают проблемы и те, кто основным местом отдыха выбрал российское побережье Черного моря, но решил выехать в Абхазию на экскурсии. Для них пробки менее катастрофичны, но тем не менее поездки оборачиваются потерей времени.

Как сообщают в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи, сам пропускной пункт между Россией и Абхазией работает в обычном режиме. Нет проблем и у тех отдыхающих, кто находится в Гагре – от границы до Сухума дорога свободна.

Тем временем власти в Абхазии пытаются нормализовать обстановку. Они уверяют, что туристам из России, находящимся в республике, опасность не грозит.

Ранее TourDom.ru писал, что российские туристы подали в суд на туроператора из-за протестов в Грузии.