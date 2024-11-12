Туристка требует от авиакомпании пять миллионов долларов из-за чая

Иск с требованием выплатить 5 млн долларов компенсации за ожоги от горячего чая на днях подала туристка из США. Инцидент произошел на борту EgyptAir на рейсе из Нью-Йорка в Каир. Во время раздачи напитков самолет попал в зону турбулентности, и при тряске чай пролился на пассажирку.

© tourdom.ru

35-летняя пассажирка утверждает, что получила ожоги нижней части живота, внутренней поверхности правого бедра и ягодиц. О своих травмах она заявила всего несколько дней назад, хотя сам инцидент произошел еще в феврале текущего года.

Туристка считает, что бортпроводники виноваты в произошедшем, так как не остановили обслуживание во время турбулентности, хотя якобы знали о ней. Еще одной причиной инцидента она называет неисправный откидной столик, на который поставили напиток, после чего стакан с чаем и опрокинулся. Адвокат истца полагает, что авиакомпания могла бы избежать травм клиентов, если бы использовала крышки при раздаче напитков.

Авиакомпании регулярно сталкиваются с подобными претензиями. Однако получить многомиллионные компенсации, которые по признакам иногда схожи с потребительским экстремизмом, еще никому не удавалось. В прошлом году Lufthansa предложила 500 евро в качестве компенсации пассажиру за то, что бортпроводник пролил на него горячий кофе. А в 2022 году Ryanair согласилась выплатить 3500 фунтов после того, как кружка опрокинулась на несовершеннолетнего туриста.