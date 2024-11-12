В Абхазии вновь перекрыли все мосты на выезде из Сухума

В Абхазии протестующие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях вновь перекрыли Кодорский мост на выезде из Сухума, из-за чего все три моста на выезд из столицы снова оказались заблокированы. Об этом сообщает РИА Новости.

Эту информацию также подтвердил абхазский оппозиционер, герой Абхазии Леван Микаа, его слова приводит Telegram-канал «Республика». По словам общественного деятеля, мост был заблокирован, так как представители власти не сдержали свое обещание и не отпустили задержанных протестующих к 10 часам утра.

Ранее стало известно, что в ходе протестов представители абхазской оппозиции заблокировали Гумистинский мост, через который проходит основная трасса республики. По словам протестующих, они продолжат блокировать мост, пока власти не выполнят их требование об освобождении из изолятора временного содержания шестерых активистов