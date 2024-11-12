Россиянин прожил в США пять лет и объяснил причину переезда

Россиянин прожил в США почти пять лет и раскрыл причину побега из страны. Об этом он рассказал тревел-блогеру и путешественнику, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Соотечественник по имени Алексей сообщил, что у него часто возникали сложности с налогами. По его словам, чтобы разобраться с ними, нужно быть настоящим бухгалтером.

«Налогов здесь целая куча, реально, многие американцы выделяют целый день просто на оформление документов для налоговой, — пишет блогер. — Состоятельные люди нанимают специалистов, которые занимаются подготовкой документов вместо них».

Как указал Алексей, дело не только в деньгах, его напрягает сам процесс. То же самое можно сказать про медицинскую страховку, без которой в Соединенных Штатах даже скорую помощь придется оплачивать самостоятельно.

«Этих самых страховок существует огромное количество, каждый раз нужно узнавать, какие медицинские услуги входят, какие покрываются частично, везде есть свои подводные камни», — пояснил путешественник.

Более того, по мнению россиянина, сильно отпугивают наших земляков строгие американские законы.

«Например, из-за прошлогодних штрафов откажут в кредите, просроченный кредит не позволит устроиться на новую работу, иногда кажется, будто за каждым ведется пристальная слежка, — добавил автор публикации. — Могут даже не сдать квартиру, если ранее успел запачкать себе кредитную историю».

Ранее российская тревел-блогерша перечислила разочаровавшие ее особенности жизни в США. Она отметила, что за место под солнцем в этой стране нужно бороться изо всех сил.