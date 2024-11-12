«Носят амулеты, талисманы». Что думают американцы о русских

Российский тревел-блогер и путешественник рассказал о «диких» стереотипах жителей Соединенных Штатов о русских. Об этом он поведал в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Большинство американцев уверены — русские невероятно суеверны, развешивают дома мешочки с травами, отгоняющие неудачу, носят амулеты, талисманы и прочее, — пишет автор публикации. — Хотя почти все мои знакомые, бывавшие в Штатах, заявляют, что американцы гораздо более суеверные, особенно это касается талисманов, кроличья лапка на ключах каждого второго американца, особенно в южных штатах».

Еще один нелепый миф, как указал блогер, связан с русской мафией и бандитами. Он настолько укоренился в США, что многие местные жители стараются обходить эмигрантов из России стороной.

«Интересно, что стереотип появился довольно давно, в девяностые годы, тогда в Штаты хлынул поток русских, многие из которых бежали от закона», — пояснил он.

Ранее другой тревел-блогер раскрыл истинную причину желания американцев жениться на русских девушках. С его точки зрения, они предпочитают брать в жены женщин из России и стран СНГ, потому что находят их «дешевыми».