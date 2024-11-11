Прямые рейсы между Казанью и Шанхаем оставят до весны

Авиакомпания China Eastern, запустившая рейсы между Казанью и Шанхаем в сентябре этого года, планирует продлить полетную программу до весны 2025-го. Об этом журналистам рассказал замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

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По его словам, изначально перевозчик не делал больших ставок на направление и поставил рейсы в тестовом режиме всего на месяц. Однако затем стало понятно, что спрос на направление достаточно высок и программу необходимо продолжать.

«Было принято решение продлить полеты до марта 2025 года. Сейчас рассматриваются планы по дальнейшему продлению», – пояснил чиновник.

Интерес казанских туристов к рейсам China Eastern вполне объясним: в октябре билеты round trip предлагались за 37 тыс. руб. Правда, сейчас ценник несколько повысился: в ноябре самый бюджетный вариант – около 44 тыс. руб. в одну сторону. А стоимость вылета в ближайшие даты составляет порядка 220 тыс. руб. Очевидно, что хороший спрос на направление позволяет авиакомпании устанавливать подобные тарифы.

В администрации Татарстана надеются, что China Eastern расширит полетную программу и будет летать в Казань не только из Шанхая, но и из других городов Китая, например Шэньчжэня и Хэйлунцзяна. Впрочем, в перевозчике эту возможность пока никак не комментируют.