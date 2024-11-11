Синьцзян: что посмотреть туристу

Этот регион Китая часто называют самым некитайским, самым закрытым, самым опасным, самым... Да много как еще. Но чем дальше, тем быстрее эти определения становятся неактуальными. А вот то, что это самая большая провинция в стране - занимает шестую часть КНР - истинная правда. Как и то, что на нее приходится четверть всей китайской государственной границы. Соседями являются сразу восемь стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Монголия, Индия, Пакистан и Афганистан. Итак, речь о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), известном также как Восточный Туркестан.

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В Китае я бывал и раньше. Но поездка на форум по искусственному интеллекту дала возможность познакомиться с немножко другим Китаем.

Полет из Москвы в столицу СУАР Урумчи занял ровно пять часов. Для сравнения - до Пекина, через который пришлось возвращаться обратно в Россию (прямой рейс - только раз в неделю), лишь немногим меньше - около 3,5 часов. Зато до Астаны можно добраться на автобусе. А от расположенного неподалеку Кашгара - древнейшего города с 2500-летней историей - всего 100 км до киргизской границы, 150 км - до таджикской, около 250 км - до афганской.

В Урумчи многое от Средней Азии. Исламские минареты, тюбетейки на головах, кофе по-восточному и россыпь грецких орехов и сухофруктов на прилавках. На центральном базаре, куда все туристы рвутся за сувенирами, пекут будоражащие даже сытого гостя лепешки и прямо на улице готовят плов в огромных казанах, а местный чай, известный своими целебными свойствами, продают в граммах - цены кусаются. Город славится своими шубами и платками из кашемира. Правила при покупке те же, что и в других городах Средней Азии: торгуйся до последнего.

Приветственный ужин в чайхане, организованный гидами, призван дополнить местный колорит: мы сидим возле дастархана, орудуя, как умеем, палочками и разливая по пиалкам ароматный зеленый чай.

Когда-то могущественный Восточный Туркестан оказывал огромное влияние и на Среднюю Азию, и на Китай. Но в 1759 году китайские войска захватили регион и назвали его Синьцзяном (в переводе на русский - "Новый рубеж").

С тех пор уйгуры - местное население - поднимали восстания более 400-х раз и порой на десятилетия восстанавливали независимость. Начиная с 1990-х годов здесь снова стало неспокойно. К примеру, в 2009 году уличные столкновения ханьцев - китайцев и уйгуров в Урумчи унесли жизни 140 человек.

Ответом Пекина стала политика "развитые окраины - сильная страна". В Синьцзян были вложены и продолжают вкладываться огромные деньги. Это заметно уже по прибытии - Урумчи встречает огромным международным аэропортом, состоящим из трех терминалов и пропускающим более 15 млн пассажиров в год.

Сам город активно меняется. Центральная часть мегаполиса сегодня мало чем отличается от других современных городов Китая. Везде бурное строительство - деловых небоскребов, торговых центров, высотных жилых кварталов, двух- и трехэтажных дорожных развязок.

Среднеазиатская экзотика постепенно уступает место царству стекла и бетона. Называть это особенностью Синьцзяна не приходится. Традиционное жилище китайцев - "хутуны" точно так же уступают место башням-высоткам в других регионах страны, как глиняные хижины уйгуров - в СУАР.

Гигантский Международный логистический терминал города Урумчи, по территории которого нас везли на автобусе минут 15, прежде чем мы добрались до здания администрации - это ключевой хаб на маршруте Нового шелкового пути. Отсюда каждый день уходят составы в страны Европы и СНГ.

Об Урумчи и Синьцзяне в целом в России мало что известно. Провинциальный городок и регион, экономика которого строится на сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. Такой вывод можно сделать, наспех покопавшись в поисковике. Оказалось, что это огромный промышленный центр. Среди множества предприятий и производств, расположенных здесь, есть в том числе заводы крупнейших мировых брендов: Huawei, Lenovo, IBM, Hitachi, Seiko, Epson, Sanyo, Fuji Xerox, Samsung и пр. В Урумчи находится самый крупный в Китае центр ветряной энергии. А еще здесь 7 (!) автозаводов, включая хорошо известные нам GAC и JAC.

Говорят, что за последние десятилетия правительство Китая вложило в эту провинцию свыше 300 миллиардов долларов. А несколько богатых городов из других регионов Китая обязали вкладывать в Синьцзян от 0,3 до 0,6% своего бюджета ежегодно.

В центральных кварталах Урумчи и сегодня можно видеть БТРы с вооруженными солдатами. Но с 2016 г. здесь не было совершено ни одного теракта, а атмосферу, царящую на улицах, не назвать напряженной - скорее праздничной. Сегодня в Синьцзяне легко уживаются уйгуры, ханьцы, узбеки, таджики, русские, татары, монголы, казахи, киргизы, дауры и хэйцы.

"С конвейера этого завода каждые 10 минут сходит новый автомобиль, а за день мы делаем 40 машин".

Представитель завода GAC в Урумчи рассказывает нам о том, что продукция его предприятия поставляется в десятки стран мира, особенно выделяя российский рынок. В России уже хорошо известны, например, внедорожники GS5 и GS8.

Мимо в это время проезжает робот-доставщик - у него на борту дверной комплект, который вскоре будет установлен на движущийся по конвейеру остов нового автомобиля.

GAC активно развивает автоматизацию производства. На заводе всего 200 сотрудников - основную работу делают роботизированные руки, в два счета ставящие на машину двери, моторы, диски и шины. Человеку остается только визуально проверить вслед за автоматикой, нет ли на корпусе предательских зазоров.

Синьцзянский филиал GAC был открыт в 2016 году и занимает площадь в 330 тысяч кв. м. Здесь осуществляется финальная сборка автомобилей из запчастей, которые поступают с других заводов GAC. Помимо собственно производства на территории находится испытательный центр - здесь проверяются разгон-торможение, уровень шума в салоне, способность автомобиля передвигаться по разным типам поверхностей, сохраняя комфорт в салоне.

GAC активно наращивает объемы производства. В 2023 году компания продала 2,5 миллиона автомобилей. К 2030-му этот показатель планируют увеличить до 4,75 миллиона машин в год.

На заводе в Урумчи помимо прочего работает учебный центр, где проходят стажировку студенты местных вузов. Это важная часть стратегии GAC, направленной на подготовку высококвалифицированных местных кадров для автомобильной промышленности.

Разговоры в такси не складываются. Английского или русского в Урумчи почти никто не понимает. Мы летим по широченному ровнехонькому шоссе к горам Тянь-Шаня. Чтобы не скучать, водитель болтает по видеосвязи поочередно с женой, мамой, сыном-школьником, успевая отвечать на сообщения в мессенджере WeChat. Я же могу спокойно глазеть по сторонам.

Синьцзян в последние годы стал популярным туристическим направлением, известным даже за пределами Китая. Благодаря отличным дорогам сейчас можно быстро добираться до красивейших творений природы. А их здесь очень много.

Например, озеро Тяньчи - в переводе с китайского "Небесное озеро". Находится примерно в 100 км от Урумчи, у подножия пика Богдо-Ула в Восточном Тянь-Шане на высоте 1826 м над уровнем моря. Обязательно для посещения тем, кто хочет насладиться видами "китайского Алтая". Вообще СУАР - провинция потрясающих горных вершин. Здесь проходят хребты Тянь-Шаня, Алтая, Памира.

Недалеко от Урумчи находится один из предполагаемых "центров Азии". Если говорить откровенно, ученые еще не определили, где точно располагается тот самый центр Азии, но точка возле Урумчи является одной из самых раскрученных.

Кстати, уникальное географическое положение Урумчи нашло отражение даже в Книге рекордов Гиннесса. Это самый удалённый от моря крупный город в мире: ближайшее побережье Мирового океана располагается в 2500 км.

А еще в этих краях простираются бескрайние лавандовые поля - из-за обилия горной лаванды Урумчи даже называют китайским Провансом. Вот и на базарах самое настоящее пиршество продукции из ярко фиолетовых цветов: масла, мыло, крема, парфюмерия, саше и даже игрушки с лавандовым наполнением.

Чуть подальше Урумчи расположена пустыня Такла-Макан - одна из крупнейших в мире. У нее много других, народных названий - "Пустыня смерти", "Место руин", Заброшенная местность". Удивительно, но недавно китайцы окольцевали пустыню железной дорогой. В 2022 году было завершено строительство 825-километровой ветки, которая соединила Хотен с районом Жоцян в Синьцзяне.

А посреди пустыни стоят утопающие в зелени города-оазисы: Кашгар, Турфан и другие.

Самое жаркое и самое низкое место Китая - Турфанская впадина. Она ниже уровня моря на 154 метра, уступая лишь Мертвому морю. Турфанская впадина расположена в 180 км от Урумчи. В городе Турфан не так давно была зафиксирована рекордная температура в 47,6 градуса, при этом температура поверхности земли составила 75 градусов. Турфан частенько называют "огненным континентом".

Интересно, что город при этом не страдает от недостатка влаги. Вода поступает прямиком с Тяньм-Шанских вершин по подземным каналам, которые были выкопаны еще в древние времена.

В Синьцзяне находится и самая длинная в Китае река Тарим. Площадь ее бассейна составляет около миллиона квадратных километров.

Создается впечатление, что природа нарочно сотворила этот край, чтобы показать, какой разной она может быть.

Стоит отдать должное китайцам, за туристами поспевает и инфраструктура - повсюду разной степени звездности отели, приятные ресторанчики и кафе с местными угощениями, продуманное транспортное сообщение. Туристы оставляют здесь немалые деньги, и это не может не радовать даже уйгурских сепаратистов.