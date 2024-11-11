В Турции ожидают рост турпотока из России

Посол Турции в РФ Танжу Бильгич поделился прогнозом: по итогам 2024 года турпоток из России достигнет 6,7 млн человек, что примерно на 6% больше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение количества туристов прогнозируют и в 2025 году.

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По словам посла, это произойдет за счет продвижения. Стоит задача привлекать россиян в разные регионы Турции, знакомить их с культурными ценностями страны и гастрономическими возможностями. Турецкие власти стремятся сохранить ценовую привлекательность Турции и обеспечить конкурентные цены на фоне других туристических стран. Как подчеркнул Танжу Бильгич, выполнение этой задачи не должно повлиять на качество услуг – «важно поддерживать стандарты». В том числе в системе «все включено», по которой государство сертифицировало 1300 отелей.

Между тем именно цены – главная интрига. Из-за инфляции, которая в августе достигла почти 52% в годовом исчислении, отелям сложно планировать и оптимизировать свои расходы, а следовательно, и цены. Представитель одного из отелей Стамбула привел «ТурДому» пример: бутилированную воду невозможно закупить впрок, так как цены поставщиков действуют неделю. Как сказал региональный менеджер Sirene Belek Ялчин Бюйюкешкин, в его отеле цены на 2025 год пока не посчитаны – с ними планируют определиться в ноябре. По его словам, в середине декабря гостиница закроется на двухнедельную реновацию, но даже с учетом затрат на нее значительно повышать свои расценки не планирует.

«Максимум будет плюс 5%, – сказал наш собеседник, – так как поднимать цены выше невозможно из-за высокой конкуренции».

Ранее «ТурДом» писал, что турецкие отельеры недовольны итогами летнего туристического сезона. Гостей приехало больше, но весь заработок поглотила инфляция.