Аналитики заявили о росте выездного турпотока из России

Выездной турпоток из России увеличился на 23,2% за девять месяцев по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

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Уточняется, что с начала года погранслужба ФСБ РФ зафиксировала выезды с целью туризма в 49 стран, всего было совершено 8,7 млн туристических поездок. Самый большой рост показали Вьетнам (936 раз), Грузия (+447,8%) и Китай (+426,6%).

При этом туристический поток иностранцев в Россию с начала года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, за девять месяцев турпоток из других стран превысил три миллиона человек, Россия привлекает путешественников со всего мира.

Так, иностранцы стали чаще выбирать для путешествия регионы Дальнего Востока. Число поездок на Северо-Запад и Сибирь выросло на 69% и почти 64% соответственно, передает «Радиоточка НСН».