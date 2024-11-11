Распродажа «Победы»: на каких маршрутах есть выгодные предложения

Утром 11 ноября корреспондент TourDom.ru протестировал распродажу авиакомпании «Победа», предварительно анонсировавшуюся в течение нескольких дней. Лоукостер объявил дисконт 20% по промокоду SKIDKIN на все билеты, купленные 11 ноября на даты вылета до 29 марта.

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При попытке забронировать места на рейсе по популярному туристическому направлению Москва – Анталья (Турция) туда – в субботу, 16 ноября, обратно – через неделю, 23-го, первым ощущением было, что сайт перевозчика «лег», как это порой случается в дни распродаж. Однако через 5–7 минут онлайн-система все же выдала результат поиска. Цена билета по промокоду – 28,2 тыс. руб. без багажа, на 20% меньше стандартной (здесь и далее указаны тарифы, актуальные по состоянию на 11:00. – Ред.).

Наиболее доступный из вариантов прямых рейсов на те же даты из Москвы в Анталью – «Уральскими авиалиниями», обратно – Southwind, стоит 30,5 тыс. руб. При этом в стоимость уже включена перевозка чемодана.

Если лететь в Турцию «Победой» только с ручной кладью, получится сэкономить чуть более 2 тыс. руб. А вот с доплатой почти 7 тыс. руб. за багаж цена выйдет выше, чем за комбинацию рейсов «Уральских» и Southwind.

Выдачи результата поиска по другому популярному у туристов маршруту, Москва – Дубай (ОАЭ), пришлось ждать целых 12 минут. Но в этом случае терпение было вознаграждено неплохой выгодой. Слетать «Победой» туда 16 ноября, обратно – 23-го предлагается за 30,7 тыс. руб. налегке, только с ручной кладью.

А с багажом – за 37,2 тыс. руб.

Самая дешевая альтернатива – билет на рейсы Utair, в те же даты стоит 49 тыс. руб. с ручной кладью и 56,2 тыс. руб. с багажом.

Долгая выдача результатов, по всей видимости, из-за повышенной нагрузки на сайт «Победы» в день распродажи делает процесс поиска билетов утомительным. Но при должном усердии на некоторых популярных туристических направлениях действительно можно выиграть в цене.

Ранее мы писали, что в системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие варианты перелета китайскими авиакомпаниями из Москвы на курортный остров Хайнань на декабрьские даты.