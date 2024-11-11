Эксперт рассказал, куда лучше поехать на новогодние каникулы

В Союзе туроператоров рассказали, куда лучше поехать на новогодние каникулы
Россияне могут провести свои новогодние праздники в Арабских Эмиратах или Египте, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
По его словам, из России туда летают прямые рейсы, кроме того, возможны скидки на новогодние вылеты.
«Также большой спрос вызывает такое направление, как Таиланд, но при этом места в популярных курортах еще остаются», — сказал он в эфире радио Sputnik.
Мурадян добавил, что российские туристы большое внимание уделяют отдыху в Стамбуле и Анталии. Цены на туры туда хорошие, а полетные программы не сокращаются, уточнил вице-президент АТОР.
«Из экзотических направлений доступна Шри-Ланка, Куба, а для состоятельных есть еще Мальдивы, где цена на новогодние даты кусается, но места на прямом рейсе пока сохраняются», — подытожил специалист.
Между тем глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов рассказал «Петербургскому дневнику» об увеличении турпотока в Кронштадт.
«Есть много того, чем мы гордимся и что можем показать гостям», — отметил он.
Кононов уточнил, что в городе ведутся различные работы по его улучшению.
Ранее «Парламентская газета» писала, что к началу ноября туры на многие популярные направления были распроданы почти полностью. Вместе с тем известно, что в целом по стране новогодние туры подорожали на 13-15 процентов по сравнению с 2023 годом.