Эксперт рассказал, куда лучше поехать на новогодние каникулы

Россияне могут провести свои новогодние праздники в Арабских Эмиратах или Египте, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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По его словам, из России туда летают прямые рейсы, кроме того, возможны скидки на новогодние вылеты.

«Также большой спрос вызывает такое направление, как Таиланд, но при этом места в популярных курортах еще остаются», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Мурадян добавил, что российские туристы большое внимание уделяют отдыху в Стамбуле и Анталии. Цены на туры туда хорошие, а полетные программы не сокращаются, уточнил вице-президент АТОР.

«Из экзотических направлений доступна Шри-Ланка, Куба, а для состоятельных есть еще Мальдивы, где цена на новогодние даты кусается, но места на прямом рейсе пока сохраняются», — подытожил специалист.

Между тем глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов рассказал «Петербургскому дневнику» об увеличении турпотока в Кронштадт.

«Есть много того, чем мы гордимся и что можем показать гостям», — отметил он.

Кононов уточнил, что в городе ведутся различные работы по его улучшению.

Ранее «Парламентская газета» писала, что к началу ноября туры на многие популярные направления были распроданы почти полностью. Вместе с тем известно, что в целом по стране новогодние туры подорожали на 13-15 процентов по сравнению с 2023 годом.