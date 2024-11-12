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Из Владивостока в Сиань запустят прямые рейсы

Прямые рейсы откроют из Владивостока в один из самых знаменитых культурных центров Китая - Сиань.

Из Владивостока в Сиань запустят прямые рейсы
© РИА Новости

Первый авиаперелет запланирован на 3 декабря, сообщили в правительстве Приморского края.

В Сиане путешественники смогут выбрать отдых себе по душе: увидеть Терракотовую армию, посетить мавзолей Цинь Шихуанди, музей изобразительных искусств, посмотреть Большую и Малую пагоды диких гусей, музыкальное шоу фонтанов, побродить по историческим кварталам города, забраться на гору Хуашань.

По данным правительства региона, направления в Китай - самые популярные у российских туристов. А наиболее востребованным городом соседней страны стал Пекин.

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