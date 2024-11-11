Таиланд стал лидером зарубежных направлений у российских туристов

Аналитики проанализировали бронирования россиян в период новогодних праздников и отметили, что в этом году количество заказов отелей и авиабилетов по зарубежным направлениям выросло на 17 и 11% соответственно по сравнению с 2023-м.

© unsplash

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Больше всего зарубежных отельных бронирований приходится на Таиланд — 22,8% в сегменте. Далее идут Италия с 6,7% заказов, Франция (5,8%), Белоруссия (5,2%), ОАЭ (4,5%), Вьетнам (4,1%), Индонезия (3,7%), Китай (3,3%), Испания (2,5%) и Грузия (2,4%).

Что касается авиабилетов, то наибольшая доля заказов также у Таиланда — 18,9%. За ним следуют Вьетнам (6,3%), Китай (4,9%), Турция (4,8%), ОАЭ (4,1%), Азербайджан (3,9%), Индонезия (3,5%), Казахстан (3,3%), Узбекистан (2,8%) и Франция (2,5%).

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, почему Белоруссия пользуется популярностью у российских туристов.