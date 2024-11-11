Эксперт назвал дешевые направления для пляжного отдыха на Новый год

Турция, Египет, ОАЭ и Грузия оказались в числе самых дешевых направлений для пляжного отдыха на Новый год. Данные раскрыла эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр в личном Telegram-канале.

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Новогодний тур на неделю в бюджетный пятизвездочный отель Турции обойдется от 250 тысяч рублей на двоих, Египта — от 300 тысяч, Эмиратов — от 350 тысяч. При этом отдохнуть на побережье Черного моря в Батуми удастся за 200-250 тысяч.

Цены на поездки в Катар, Бахрейн и Оман стартуют от 450 тысяч рублей из-за менее обширной полетной программы. Туры в Таиланд, Вьетнам, Хайнань и Шри-Ланку обойдутся от 350 тысяч за двоих.

«Бали, Гоа, Малайзия, Филиппины — нишевые, но не менее востребованные рынки. От 550-600 тысяч рублей и выше», — добавила Котляр.

Среди наиболее дорогих курортов — Занзибар (от 650-700 тысяч рублей за двоих на неделю), Мальдивы (от 700 тысяч), Куба (от 800 тысяч) и Сейшелы (от 850 тысяч).

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