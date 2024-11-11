Новый год в Гоа: лучшие курорты и советы для отдыха

Гоа — любимое зимнее направление россиян, особенно на Новый год. В это время на курорте царит атмосфера лета: солнечные пляжи, вечеринки, индийское гостеприимство и завораживающие закаты. Возобновление прямых рейсов «Аэрофлота» из Москвы и Екатеринбурга в Гоа с октября 2024 года вызвало рост спроса на туры, особенно в праздничный период. Минимальная цена билета — от 79 тысяч рублей, а средняя стоимость туров составила около 174,5 тысячи рублей. Более подробно узнать, сколько стоят туры в Гоа на новогодние праздники 2024–2025 года, можно на сайте Туристас.

Для поездки требуется индийская виза, которую можно оформить в электронном формате на срок до 30 дней или в бумажном виде на более длительное пребывание. Рекомендуется также оформить медицинскую страховку.

В Гоа выделяют северные и южные курорты. Север привлекает молодежь и тех, кто ищет доступный отдых, здесь яркая ночная жизнь и демократичные отели. Южный Гоа славится высококлассными курортами и подходит для спокойного семейного отдыха на белоснежных пляжах. Достопримечательности включают Старый Гоа, форт Агуада, водопад Дудхсагар и знаменитые пляжи, такие как Анджуна и Палолем.