Туристы массово бегут с Гоа

По сообщению издания «Новосвят», индийский курорт Гоа сталкивается с резким снижением числа туристов. Согласно данным CEIC Data, показатели посещаемости достигли минимальных значений. В 2023 году количество иностранных гостей в Гоа составило всего 1,5 миллиона человек, что является значительным снижением по сравнению с 8,5 миллионами туристов, зафиксированными в 2019 году, как сообщает Hindustan Times.

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Эксперты указывают на несколько факторов, способствующих уменьшению интереса к этому популярному курорту. Среди основных причин выделяются высокие цены на услуги и товары, а также многочисленные жалобы на некачественное обслуживание со стороны местных таксистов, что отталкивает потенциальных путешественников.

Ранее Гоа славился своими золотистыми пляжами, пальмами и непринужденной атмосферой, привлекая туристов, особенно молодежь. Однако после пандемии многие путешественники начали искать альтернативные направления, предлагающие более выгодные условия. Это изменение в предпочтениях привело к заметному снижению спроса на отдых в этом регионе Индии, известном своим теплым климатом круглый год.

В условиях конкуренции со стороны других туристических направлений Гоа необходимо пересмотреть свою стратегию привлечения гостей, чтобы восстановить утраченные позиции на рынке.