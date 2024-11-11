Чем Лчашен в Армении привлекает туристов

Лчашен в Армении своими историческими местами привлекает все больше путешественников. Поселение когда-то было столицей королевства Этиуни и занимало всю территорию Армении. Считается, что оно старше царства Урарту, передает корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

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Чтобы подобраться к стенам циклопической крепости Лчашен, нужно приложить немало усилий, потому что она расположена на холмах. Подниматься придется через траву и камни. Тому, кто преодолеет препятствия, откроются фрагменты стен постройки начала бронзового века. Больше от крепости ничего не осталось.

Циклопическая крепость расположена на 15 холмах. Она имела шесть цитаделей. А стены были построены так, чтобы лучше обороняться при вражеских нападениях. Таких цитаделей было несколько. Они хранят свидетельства древних времен. Например, огромная каменная глыба, так называемый паспорт Лчашена – запись на урартийском языке. Ее оставил царь Аргишт I. Судя по ней, правитель завоевал город, который тогда назывался Иштикуни. Сегодня «паспорт» находится под охраной, и к нему приводят туристов, как и к развалинам церкви Святой Рипсиме.

«Ее построили в VII веке. Внешне она прямоугольная и чем-то напоминает церковь Рипсиме в Эчмиадзине. Это трехнефное сооружение с тремя ризницами. Последний раз ее реставрировали в 1982 году», – рассказала гид Эмма Сафарян.

Во дворе церкви расположено средневековое кладбище. А само село фактически построено на царских гробницах. После понижения воды в озере Севан многие территории отдали под строительство домов. Люди, сами того не подозревая, жили на могилах древних правителей. Сотни гробниц и курганов археологи нашли еще в 1950-е годы. Например, в этом был захоронен царь вместе со слугами и всем своим богатством.

«Потрясающее село, пропитанное историей – каждая улица, каждый уголок, каждый дом. Это село было основано еще до нашей эры, здесь много захоронений средних веков, и здесь было много исторических событий», – рассказал турист из России Федор Алтунин.

Из-за многочисленных гробниц село часто называют Долиной царей Лчашена. При этом в результате археологических раскопок обнаружили захоронения представителей других сословий. Их около 800. А все найденные в них экспонаты хранятся в Музее истории Армении в Ереване. Последние археологические раскопки здесь проводили два года назад.