Названы страны, которые практически не дают визы россиянам

Жителям России практически невозможно получить визы в США и Великобританию, предупредила тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что все посольства Штатов и визовые центры в РФ закрыты. Поэтому, по ее словам, придется ехать в Казахстан, Турцию, Сербию, Азербайджан или Армению, чтобы добиться разрешения на въезд в США.

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Сейчас визу непросто получить практически в любой регион мира. Россиянам сейчас чаще всего отказывают в визе в США. Визу в США получить сложно: во-первых, закрыты все посольства Штатов в РФ, визовые центры не работают. Минимум придется ехать в Казахстан, Турцию, Сербию, Азербайджан, Армению, — пояснила эксперт.

По ее словам, на время рассмотрения заявки придется жить в другой стране. Ансталь поделилась, что визовый офицер при этом может не одобрить заявление. Для того чтобы доказать желание просто попутешествовать по США, нужна серьезная база. Блогер отметила, что в качестве доказательств подходит наличие работы, собственности и семьи в России.

За США следует Великобритания — прекрасная страна. Британцы тоже трепетно относятся к тем, кто хочет посетить королевство. Чтобы получить визу на лето 2025-го, нужно подаваться уже сейчас. Нужно много документов, нужно доказать, что вы не хотите остаться нелегально, на счетах нужна приличная сумма денег, придется расписать полностью свой маршрут, — подчеркнула Ансталь.

Блогер добавила, что также сложно получить визу в Норвегию. Кроме того, с 2023 года россиянам часто стала отказывать Мальта. По ее словам, страны Евросоюза, кроме Германии, Франции, Италии и Испании, также стали редко выдавать визы гражданам России.

Ранее стало известно, что россияне за десять месяцев 2024 года подали на 35% больше заявок для получения шенгенских виз, чем за тот же период прошлого года. Причиной стало сокращение числа выдаваемых многократных виз.